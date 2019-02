Polémica por altura de edificaciones alrededor de Base Aérea en Cali

La altura de las edificaciones alrededor de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali está en medio de una ‘turbulencia’. La Alcaldía puso a consideración del Concejo un proyecto de Acuerdo para determinar las Unidades de Planificación Urbana (UPU) en áreas cercanas a esas instalaciones.



Concejales plantean interrogantes y proponen una mesa de concertación ante una Acción Popular “interpuesta desde la Base Aérea en contra de esa corporación y del Municipio de Cali”.

De acuerdo con el Concejo las Unidades de Planificación Urbana (UPU), son la guía para el desarrollo físico de un conjunto de barrios con características socioeconómicas y urbanísticas semejantes.



En ellas se definen programas y proyectos de escala local y vías donde se permita el comercio compatible con las áreas residenciales. Para este caso tiene a cargo las unidades de Menga (1), Industrial (2), Villanueva (5) y Centro (6), en este caso, contiene programas y proyectos que no desarrolló el Plan de Ordenamiento Territorial POT Acuerdo 373 de 2014.



La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) espera en término de un año el concepto técnico de las alturas. Mientras tanto, el Municipio presenta al Concejo proyectos de Acuerdo sobre las Unidades de Planificación Urbana (UPU), con programas que no desarrolló el Plan de Ordenamiento Territorial POT de 2014.

Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali Foto: Archivo

El proyecto de Acuerdo 084 que contiene las UPU Menga (1), Industrial (2), Villanueva (5) y Centro (6), propone construcción en altura en la comuna 8. A juicio de la FAC, eso afectaría las operaciones y la seguridad del centro militar. Se apoya en una resolución de 2017 del Ministerio de Defensa que limita edificaciones de más de 2 pisos en radio de 4 kilómetros a la redonda.



Para el presidente del Concejo, Fernando Alberto Tamayo Ovalle, así solo se podría construir en altura en las comunas 17 y 22.

La Dirección Jurídica de la Alcaldía busca desvirtuar la Acción Popular porque no se violarían derechos colectivos.



Las Curadurías Urbanas expiden licencias de construcción para el sector Industrial y Centro, basados en el POT, pero la FAC solicita un concepto de altura para más de dos pisos.



Para la concejal María Grace Figueroa, la Base cambió del uso educativo y militar al de operaciones de combate, por orden público en Cauca, Nariño, Valle y Putumayo. “Aterriza otro tipo de aviones. Nuestra norma es de orden municipal y es válida, pero por seguridad dieron el ordenamiento”.



Los concejales consideran oportuno escuchar al Alcalde y la Gobernadora del Valle. El concejal Diego Sardi de Lima recordó que “el POT dice que donde está la Base se ubicará un parque metropolitano y se habilitará suelo para vivienda. Pero la FAC ha dicho que no saldrá. Si vamos a aprobar proyectos, hagámoslo sobre la realidad y no sobre sueños”.



Elena Londoño, directora Planeación, y Esperanza Forero, subdirectora de Planificación del Territorio, solicitaron al Concejo dar trámite al proyecto 084, porque define intervenciones específicas en espacios público y ordenamiento urbanístico.

El concejal Luis Enrique Gómez Gómez, ponente del proyecto 084, rechazó que “mientras nosotros ofrecíamos ese espacio de diálogo se adelantaba una Acción Popular en estrados judiciales”.



Para la Concejal Alexandra Hernández Cedeño, sería improcedente adelantar el trámite, hasta tanto el Municipio no resuelva el tema jurídico.



Los veedores Luz Jiménez y Pablo Borrero creen que el asunto debe convocar al Ministerio al evaluar la seguridad aérea al igual que la del sector. “Su eventual desalojo tan solo beneficiará a los antiguos propietarios del extenso lote y urbanizadores, con impacto negativo en movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente”.