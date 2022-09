Una junta de la ESE Oriente, una entidad del sector salud de la capital del Valle del Cauca, se estaba transmitiendo por las redes sociales de la ESE. Por esta razón quedó registrada la acalorada discusión entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el gerente de la ESE Oriente, Óscar Ipia.

La reunión transcurría en normalidad, pero cuando se referían al microterritorio del oriente de Cali comenzó la discusión. El Gerente de la ESE le dijo al Alcalde: "Perfil epidemiológico demuestra que sí conocemos el territorio, señor Alcalde. Entonces no venga a desvirtuar lo que estamos haciendo".



Inmediatamente, el mandatario le respondió: "No, respéteme viejo, porque si no entonces levanto esta junta, y levantamos esta relación, porque yo aquí no le he dicho a usted eso. Le he dicho esto: usted me presentó a mí, aquí, a esta junta, que sus principales problemas estaban en estos espacios y...".



Ospina intentó terminar su idea, pero el Gerente lo interrumpió y la discusión subió de tono. El Alcalde reaccionó airadamente: "Preste atención, hermano. Preste atención".



El Gerente no se quedó callado y le dijo: "No, a mi respeta, no me alce la voz. Usted es el Alcalde, pero a mi respeta, a mi respeta señor Alcalde".



En ese momento, las personas que estaban participando en la reunión se quejan por el tono que había tomado la discusión y piden que haya calma.



Sin embargo, el Alcalde y el Gerente continuaron discutiendo airadamente por un tiempo más. El primero dijo que lo dejara hablar y el segundo que lo respetara. "Escuche y deje hablar" y "Pero no me venga a callar, vámonos al respeto, señor Alcalde", fueron las frases que se escucharon.



Esta discusión ha generado una fuerte polémica en las redes sociales. Unos tuiteros califican al Alcalde como "soberbio" y otros afirman que el Gerente es "altanero".



El Alcalde se refirió al tema y señaló que más allá de la discusión que hubo, lo grave es que en la ESE no se están cumpliendo las metas.

