"Apreciada gobernadora, Clara Luz Roldán. No mienta y no juegue con la plata de los caleños".



Este es uno de trinos que le escribe el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, a la gobernadora del departamento, quien en esta semana ha venido cuestionando en su cuenta de Twítter, la seguridad y los huecos en Cali.



(Lea también: Gobernadora del Valle lanza pullas al alcalde de Cali sobre seguridad y huecos)

"En 21 trinos no pudo explicar qué ha hecho con los recursos de la ciudad, salvo ratificar la millonaria suma de Cali que se gastó en Buga", le dice Dranguet en una nueva respuesta que aviva el rifirrafe con la mandataria.

Apreciada gobernadora,@ClaraLuzRoldan, no mienta y no juegue con la plata de los caleños.



En 21 trinos no pudo explicar qué ha hecho con los recursos de la ciudad, salvo ratificar la millonaria suma de Cali que se gastó en Buga. 🧵 https://t.co/pdFHQAqlul pic.twitter.com/NlBJfi9wgP — Jimmy Dranguet R (@Dranguet) January 13, 2023

El pasado viernes, la gobernadora escribió: Apreciado Secretario, Jimmy @Dranguet, lamento y me preocupa que a estas alturas usted no esté enterado de lo que hemos hecho por la ciudad, desde luego que los recursos de la tasa de seguridad se han invertido en Cali, permítame lo pongo al día".



Roldán añadió: "Secretario Dranguet, es importante que usted y la ciudadanía comprendan que la responsabilidad de la seguridad, la movilidad y la malla vial de la ciudad son completa responsabilidad de la Alcaldía de Cali por ser Distrito Especial. La Gobernación del Valle solamente puede apoyar".

Apreciado Secretario, Jimmy @Dranguet, lamento y me preocupa que a estas alturas usted no esté enterado de lo que hemos hecho por la ciudad, desde luego que los recursos de la Tasa de Seguridad se han invertido en Cali, permítame lo pongo al día: — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) January 13, 2023

El secretario de Seguridad distrital dijo que el aporte que constantemente hace la comunidad a las autoridades, proporcionando información veraz y oportuna, permitió durante 2022 la desarticulación de cerca de 80 organizaciones criminales dedicadas a la comisión de delitos de alto impacto en Cali.



En ese sentido, "la Administración Distrital destinó para la actual vigencia un incremento en el fondo de recompensas que llega a los $500 millones. Se ampliará según la necesidad y efectividad que la estrategia aporte a la disminución de los índices de criminalidad en el Distrito", anotó.



“No vamos a escatimar esfuerzos ni a negar recursos por la información que nos permita identificar y capturar a los delincuentes, que atentan contra la vida y la tranquilidad de caleños y caleñas”, manifestó el secretario de Seguridad y Justicia distrital.



Explicó, además, que durante 2022, la Alcaldía pagó cerca de $ 400 millones en recompensas. Dichos recursos efectivamente fueron entregados a los informantes, con todas las garantías de confidencialidad y seguridad.



(Además: En libertad, enfermera investigada por muerte de policía en Paro en Cali)



Dranguet señaló que los delitos que las autoridades priorizarán durante 2023 en el marco de recompensas serán homicidio y hurto a personas, actividades delictivas que se han convertido en flagelos para la ciudadanía.



Seguidamente, se recompensará por información relacionada con lesiones personales, abuso sexual, extorsión y secuestro, delitos que históricamente han afectado la seguridad y la convivencia en la capital vallecaucana.

La @GobValle no tiene competencia en el manejo de la seguridad en Cali, por ser esta Distrito Especial.



Ojalá pudiera también ayudar a Cali en el mantenimiento vial y a tapar los huecos, pero este es un tema que compete a @InfraesCali y el alcalde de la ciudad. — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) January 12, 2023

Anteriormente, la gobernadora Roldán trinó también: "La gobernación del Valle no tiene competencia en el manejo de la seguridad en Cali, por ser esta Distrito Especial.

Ojalá pudiera también ayudar a Cali en el mantenimiento vial y a tapar los huecos, pero este es un tema que compete a @InfraesCali y el alcalde de la ciudad".



Según el Concejo de Cali, si bien es cierto que la tasa de seguridad la cobra el departamento del Valle del Cauca, la norma indica que los recursos deben ir al Fondo de Seguridad (Fonset) para ser invertidos en las localidades donde se aplicó el recaudo.



Así lo indicó el concejal Fernando Tamayo, inclusive, presentó una acción de cumplimiento que fue admitida en el Juzgado 4 Administrativo de Cali, donde se reclamaba la totalidad de lo recaudado para invertir en el Distrito, el cual no se falló debido a que esta tasa quedó sin piso jurídico y debe presentarse un proyecto de ley en el Congreso para que se regule el tema.



En la actualidad, la gobernación del Valle cobra en la tarifa del servicio de energía a los estratos 4, 5 y 6 y al comercio y la industria, expresó Tamayo.



El cabildante del partido Conservador dijo que se está a la espera que el Congreso regule el tema. "Lo ideal es que sea el Distrito el que presente la tasa de seguridad para que su inversión sea aplicada exclusivamente en Cali y no como pasa actualmente, que los recursos que son recaudados se destinan a los 40 municipios y dos distritos que conforman el Valle del Cauca".



(Lea también: Pico y placa de carros particulares cambiará este lunes 16 de enero en Cali



Así mismo dijo que pedirá, mediante proposición, en el Concejo de Cali que se solicite a la gobernadora Roldán el compromiso para que destine los recursos recaudados en Cali a los programas de fortalecimiento de la seguridad.



Cabe recordar que la Asamblea del Valle del Cauca creó la tasa de seguridad mediante las ordenanzas 425 del 1 de agosto de 2016 y 474 del 22 de diciembre de 2017.



En total, el Departamento del Valle del Cauca ha recaudado cerca de $90.000 millones por este concepto entre 2017 y 2022 de los contribuyentes que viven, "tienen comercio o industria en Cali, recursos que no fueron invertidos en su totalidad en el Distrito", según Tamayo.



“Cali necesita urgentemente fuentes de financiamiento de los programas de seguridad. La inversión per cápita es de $ 25 este año, debemos avanzar en tecnología y en inteligencia para poder combatir el crimen”, afirmó el cabildante.



La capital del Valle finalizó 2022 con una reducción de homicidios (982 muertes violentas) y una cifra de 10.000 denuncias por hurtos en todas sus modalidades.



CALI