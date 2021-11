¿Cómo será el recorrido de la minga indígena?

El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Ese día, indígenas del suroccidente del país se movilizarán en la minga, como una manifestación pacífica para realizar actividades culturales y al tiempo insistir en los acuerdos sobre tenencia de tierras, salud, educación y su derecho a la vida, a no ser más blancos de exterminio y masacres, demandas que llevan haciendo hace más de dos décadas y que se acentuaron en el estallido social de este año.



(Entérese: Así se fugó el sacerdote a quien le ordenaron cárcel por abuso de acólita)



Desde diversos sectores sociales se pide que ese 10 de diciembre sea el día para que en el país y en esta región se eleven voces de respeto, tolerancia, libre expresión y convivencia, fundamentos de un Estado de derecho.



La movilización partirá el 9 de diciembre desde Popayán y municipios caucanos para dirigirse a Cali, en el Valle del Cauca.



Sale de Popayán y luego pernoctará en un municipio del norte caucano ese 9 de diciembre.



El 10 de ese mes, los indígenas retomarán camino hacia Cali.

El secretario @CarlosSolerP explicó las conclusiones de la reunión entre @AlcaldiaDeCali y líderes del @CRIC_Cauca, donde se dialogó sobre la llegada de la Minga Indígena a Cali y las acciones para garantizar los #DDHH y fundamentales de los indígenas y toda la población caleña. pic.twitter.com/6TNo4LfUTh — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) November 14, 2021

Lea también: María Fernanda Cabal: si Alcalde quiere su minga que se la lleve a su casa)



Según la Organización Nacional Indígena (Onic), la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (Acin) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), ejercerán su derecho a la protesta social y pacífica.



Así lo informaron a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, además de otras autoridades, como el secretario de Seguridad caleño, Carlos Soler.



“Hago un llamado a la calma, a no estigmatizar, señalar ni mucho menos amenazar, más respeto y tolerancia. En el Valle cabemos todos: izquierda, derecha, centro, comunidades étnicas, organizaciones sociales”, dijo la mandataria. Roldán sostuvo además: “La protesta pacífica está contemplada en nuestra Constitución y es un derecho, pero no toleraremos hechos violentos ni bloqueos. El alcalde Ospina insistió en que en una democracia hay derechos y deberes.



(Además: Cali no llegó a cobertura de 75 %, pero avanza en vacunaciones)



En el Congreso han surgido opiniones encontradas, todas en torno al tema de seguridad.



El senador Iván Cepeda dijo: “Llamo a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a acompañar la minga ante un eventual despliegue de

acciones criminales”.



(Le puede interesar: El misterio en el asesinato de colombiano en Chile, abandonado en la calle)



El senador Gabriel Velasco expresó: “El alcalde de Cali nos tacha como racistas, pero la verdad es que hay que pararse del lado de los ciudadanos”. Teme bloqueos.



En redes circuló un video de la aspirante presidencial María Fernanda Cabal que rechaza la minga.



Académicos y colectivos de derechos humanos pidieron respeto.



CALI