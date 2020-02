Se calienta el debate por constructoras en zona del río Pance

El único de los siete ríos de Cali que corre por sus 25 kilómetros, con aguas que siguen viéndose cristalinas y que es un símbolo de la ciudad, es hoy centro de un debate que tiene enfrentados al alcalde Jorge Iván Ospina y algunas constructoras, que han buscado levantar viviendas en esta zona del sur de esta capital.

Es así que el mandatario de los caleños se desplazó el sábado hasta el área donde la semana pasada, autoridades del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) ordenaron suspender la obra que desde hace más de un año, una constructora viene adelantando.

La CVC abrió, además, un proceso sancionatorio por el manejo inadecuado de una planta de tratamiento de aguas residuales de dos conjuntos residenciales con 150 familias, en ese mismo sector.



Así mismo, la CVC ordenó suspender la extracción de piedra y material del río, donde la semana pasada se encontró una retroexcavadora en la franja protectora que debe estar libre, conservando sus árboles.



“No pueden seguir urbanizando Pance, va a colapsar y las carreteras son insuficientes. No puede haber un paso carreteable en la ribera. Hacemos presencia, cancelamos cualquier tipo de actividad ilegal y tomamos posesión de lo que nos pertenece a todos”, dijo el alcalde Ospina, al señalar que estudia un plan de expansión urbana para evitar que, como lo dijo el mandatario, se sigan expidiendo licencias de construcción sin conciencia del daño que se estaría causando.

El cauce del río ha sido modificado y afectado por un paso carreteable que se abrió en la franja protectora. Foto: Personería de Cali

“Las autoridades ambientales, a través del municipio de Cali, estamos haciendo las primeras determinaciones para no permitir más construcciones en las orillas de esta cuenca del río Pance, porque se está desbordando la capacidad de la resiliencia, es decir, de diluir la carga contaminante y por eso no vamos a permitir más este tipo de construcciones”, manifestó Pedro Nel Montoya, director de Gestión Ambiental de la CVC.



En la constructora de esta zona ha habido silencio, pero se conoció que allí no están de acuerdo con las medidas de las autoridades ambientales ni con el ultimátum del alcalde Ospina. En otras constructoras también evalúan con sus abogados los alcances de las medidas y los pronunciamientos del alcalde de Cali.



Este es el litigio que también motivó la acción de tutela interpuesta en 2019 por el concejal de la capítal vallecaucana Roberto Rodríguez para que un juez de ejecución de penas declarara el río Pance, como sujeto de derechos que debe ser protegido y conservado.



Pero, como lo dijeron líderes ambientalistas de la zona, entre ellos, Ricardo Rincón, habitante del vecino sector Valle del Lili, hace más de un año, la comunidad viene dando la voz de alerta sin que en ese momento se tomaran acciones sobre obras en la ribera del río, donde está su franja protectora y por la cual, el mismo personero de Cali, Héctor Hugo Montoya, hizo un llamado al municipio y a la CVC.



De acuerdo con el personero municipal, esta franja debe preservar sus 30 metros de ancho. Además, como lo señalaron otros moradores cerca del río Pance se han talado en este lugar, unos 500 árboles, denuncia que está siendo investigada por la CVC y el Dagma.



El director de la última entidad, Carlos Eduardo Calderón, manifestó que ante las alertas, el río hoy está más que custodiado para no permitir ninguna actividad ilegal como la que se ejecutaba con maquinaria pesada hallada junto a la ribera.



El 17 de junio del año pasado, la CVC, como autoridad ambiental en el departamento y en la zona rural del río Pance, informó que funcionarios de la entidad visitaron, en ese entonces, la zona para verificar excavaciones y drenajes pluviales.



Miembros de la comunidad del corregimiento con el mismo nombre del río también expresaron que pese a las denuncias desde hace más de un año hubo permisividad de la pasada Administración municipal y de las mismas autoridades ambientales, señalamiento rechazado por exfuncionarios de esa alcaldía, frente a la cual estuvo Maurice Armitage, así como por miembros del Dagma y de la CVC.



