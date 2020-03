Consejo Superior de Univalle decidirá caso de presuntas violaciones

Una de las más complejas decisiones que deberá tomar el Consejo Superior de la Universidad del Valle tiene relación con un estudiante del alma máter, sin que se haya definido un proceso de la justicia.

La decisión la tendrá que asumir, luego de que el jueves pasado, el Consejo Académico del mismo estamento de educación superior con representantes de las directivas, de los docentes y de los estudiantes concluyó que uno de los alumnos que está terminando carrera debería ser expulsado “por cometer falta gravísima”, con base en el artículo 112 del acuerdo 009 de 1997 de la Univalle: “Cometer actos que atenten contra la integridad física de los miembros de la comunidad universitaria”. Esta medida fue puesta a consideración del Consejo Superior que podría tomar la decisión a mediados de este mes.

El caso tiene que ver con señalamientos de presuntos abusos sexuales, extorsiones y maltratos por parte del estudiante. La Fiscalía no se ha pronunciado sobre los hechos que involucran, al parecer, a siete mujeres víctimas, tres de ellas, universitarias de Cali.



Dos de las siete habrían sido pareja del joven que, según las denuncias, las contactaba en redes sociales, era amable y se mostraba conocedor de fotografía.



La vicerrectora académica de la Universidad, Aura Liliana Arias, precisó que estos señalamientos fueron conocidos por las directivas en noviembre del año pasado y desde entonces se abrió un proceso disciplinario, acorde con las normas de la institución. Explicó que así como existe un comité de asuntos disciplinarios de los docentes, también opera un comité de asuntos disciplinarios estudiantiles.



La vicerrectora Arias, especialista en Medicina Familiar, dijo que la Universidad, en materia de control a conductas que involucren a su comunidad educativa, tiene los frentes cubiertos. Manifestó que hay denunciantes que son de la Universidad, aunque no precisó el número de las mismas.



El Consejo Académico evaluó los agravantes o los atenuantes y escuchó a los involucrados, entre ellos, al estudiante cuestionado.



El joven presentó su declaración por escrito, como una de las opciones que tenía para hacerlo. Hasta ahora no se ha conocido la versión de él ante las acusaciones. Los hechos no habrían ocurrido dentro de centros universitarios.



El estudiante ya cumplió sus materias en la Univalle.

Uno de los casos sería de 2013

Una de las denunciantes le dijo a EL TIEMPO que el presunto abusador empezó a buscarla cuando estaba en el colegio, en 2013.



Ella residía en Bogotá y el joven también, antes de venir a estudiar en Cali. Dijo que él le insistió que se vieran y cuando se reunieron habría intentado someterla a un abuso. Entre las denunciantes hay universitarias y, al parecer, menores de edad.



CALI