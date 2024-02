Polémica en emisora caleña: locutor maltrata a compañera y tilda de narco al Presidente

En las últimas horas se ha hecho tendencia un video en el que se enseña un fragmento de una emisión del programa La Tropicana Cali, en la que el locutor conocido como Francisco 'Paco' Ramírez maltrata verbalmente a una compañera de trabajo y arremete contra el presidente Gustavo Petro.



(Lea: Este el video en el que Harold Echeverry desmiente golpiza en la cárcel de Cómbita)

"No estoy saboteando tus noticias, ¿entonces no bostezo pues boba? Yo no te estoy bostezando tu noticia", fue la reacción del locutor luego de que la periodista le recriminara interrumpir deliberadamente su intervención, en la cual intentaba explicar que se condonarán 4.983 créditos del Icetex. "Es una noticia buena", dijo ella.

Francisco 'Paco' Ramírez, locutor de Tropicana Cali. Foto: Redes sociales

Enseguida, Ramírez se despachó contra el jefe de Estado: "Me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene y condona cosas, me parece muy bien. Pero, por otro lado, roba el país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente. Pero si tu noticia a mí no me importa, mi amor, voy a decirlo. Simplemente bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide", expresó.

Y le dijo a la locutora: "Jode con tu presidente, muérete con él, está bien mi amor, hágale, sigamos con las noticias". Entretanto, la periodista le señaló que esa no era la forma de expresarse y que ella simplemente estaba compartiendo una noticia de interés para la ciudadanía.

"Petro es un bandido, un narcotraficante", se escucha por parte del locutor que causó la polémica que ya ha generado reproches en redes sociales.

"Tropicana es la emisora que más audiencia tiene en la ciudad, en especial esta franja. Es preocupante y alarmante que en una radio con tanto impacto no solamente se maneje un lenguaje tan irresponsable, calumniador e injurioso en contra del Presidente de la República, sino que abiertamente y sin rechazo alguno se maltrate a una mujer de una manera tan repugnante e indignante", manifestó la concejala Ana Erazo.

Algunas usuarias ya hablan de la posibilidad de denunciar al polémico locutor. "Vean la forma detestable como el locutor de Tropicana Cali, Francisco 'Paco' Ramírez, maltrata verbalmente a una compañera al aire, y calumnia al presidente @petrogustavo

¿Lo denunciamos?", dijo la abogada Maria Niny Echeverry.

Desafortunadamente este es el comportamiento de la mayoría de medios de comunicación. No quieren que el país conozca las cosas buenas que se hacen, aún cuando estas benefician a miles de ciudadanos.



Por su parte, el presidente Petro también se pronunció al respecto, y dijo que "destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital sino al servicio del pueblo".

