El escándalo en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) por presuntos sobrecostos en un contrato relacionado con adquisición de equipos y tecnología para el Centro de Medida o Centro Inteligente en la gerencia de Energía no solo motivó la renuncia del gerente general de la empresa.

Ahora, el gerente de Energía, uno de los tres componentes de Emcali, Marino del Río, anunció que renunciará al cargo.



El directivo escribió en su cuenta de Twitter: "Mi gestión como gerente de Energía de las Empresas Municipales de Cali ha sido siempre transparente y para facilitar las investigaciones de los diferentes órganos de control, he decidido renunciar a mi cargo".

De acuerdo con fuentes de la empresa, su renuncia se haría oficial este lunes, 26 de septiembre.

De acuerdo con fuentes de la empresa, su renuncia se haría oficial este lunes, 26 de septiembre.

La polémica se originó por denuncias que un comienzo hizo el presidente del Sindicato de Trabajadores de Cali (Sintraemcali), David Vargas, sobre presuntas compras millonarias, al referirse a un televisor de 55 pulgadas por un valor de unos 43 millones de pesos y un video wall por 760 millones.



A las denuncias se sumaron la concejal Ana Erazo y la excabildante Diana Rojas.

¡Desfachatez lo que pasa en @EMCALIoficial! Firman un contrato por $216mil millones, compran TVs por $42mills c/u, sillas por $17mills c/u, entre otros. La renuncia del gerente es insuficiente, hay una cartelización adentro. ¡Necesitamos a @FiscaliaCol y @CGR_Colombia en Cali ya! pic.twitter.com/g0wrxRNmqc — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) September 21, 2022 r

En un comunicado, la empresa de servicios informó: "Emcali se permite aclarar que las características y condiciones de cada uno de los elementos señalados fueron establecidas en los términos de referencia de la convocatoria en el anexo número ocho, los cuales fueron proyectados desde la Gerencia de Energía, en cumplimiento con los estándares internacionales del sector".



La misiva continúa: "La tabla de precios y valores que circula en medios de comunicación y redes sociales es información interna y no hace parte del contrato, en virtud de que toda la información específica en cumplimiento del manual de contratación está incluida en los términos de referencia y condiciones de la convocatoria, que fueron publicados en su momento en la página web de la empresa".



Así mismo, el contrato cuestionado suma más de 215.000 millones de pesos.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo: "Las explicaciones que debe dar Emcali sobre las adquisiciones de equipamiento del centro de control debe hacerlas ante la Fiscalía, definitivamente comprendo la indignación y demando cuentas claras e inmediatas a todo el personal de compras de Emcali".

Las explicaciones que debe dar @EMCALIoficial sobre las adquisiciones de equipamiento del centro de control debe hacerlas ante la @FiscaliaCol, definitivamente comprendo la indignación y demando cuentas claras e inmediatas a todo el personal de compras de Emcali — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 21, 2022

Sobre los costos del equipo video wall que los denunciantes aseguraron costó más de 760 millones de pesos, en Emcali dijeron que es un dispositivo para sala de trabajo (mencionado en los medios y redes sociales como proyector) y se deben incluir algunos otros componentesp como pantalla Leyard Planard Eyevis, controladores Leyard

Planard Eyevis, montaje, garantía por cinco años, estampillas e impuestos.



El abogado de Juan Diego Flórez, Hernando Morales, dijo días después de la renuncia del directivo, que su cliente no ha salido del país. "No tiene por qué huir" y que esta situación es más mediática que un lío jurídico.



Señaló que Flórez está abierto a responder a la Fiscalía que anunció una investigación sobre estos presuntos sobrecostos.



