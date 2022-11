Se calienta la discusión en el Concejo de Cali por el presupuesto de 2023. En el cabildo reiteran el rechazo de recortes en despachos, como Seguridad.

El concejal Fernando Tamayo recordó que “para 2020, el 2,43 % del total de presupuesto de Cali era para seguridad; para el 2021, solo llegó al 1,98 % y para 2022 se reduce al 1,87 %, lo que pone en duda, políticas como la Cali Distrito, que sería, más una deuda de $ 500.000 millones para la próxima administración”.



"La secretaría de Seguridad y Justicia distrital pasó un presupuesto de 180.000 millones de pesos y Bienestar Social, otro por 280.000 millones, pero el presupuesto dispuesto por la Alcaldía para la seguridad es de 64.000 millones y para Bienestar es de 80.000 millones", expresó el concejal Roberto Rodríguez.



"En Infraestructura se piden 435.000 millones de pesos, pero se aprueban solo 140.000 millones. ¿Por qué no se autorizan?



En consenso, en la comisión de Presupuesto se preguntan por qué si la alcaldía de la capital vallecaucana radicó la iniciativa en 4,6 billones de pesos para 2023, haciendo cuentas totales de las demandas y requerimientos de cada secretaría y despacho del distrito, lo esperado para gastos e inversiones del año venidero superaría los 4,9 billones de pesos.



Este es el interrogante frente al proyecto de Acuerdo número 163, presentado por la Administración al cabildo para contar con su visto bueno, donde el valor es 4,6 billones de pesos.



Pero también hay dudas sobre cómo Cali responderá al pago de la deuda pública con bancos que asciende a 644.000 millones de pesos, de los cuales, 554.000 millones son por créditos suscritos por la alcaldía pasada, la de Maurice Armitage, y los 90.000 millones restantes están dentro del empréstito autorizado por el Concejo al actual alcalde Jorge Iván Ospina. Este último empréstito es de 650.000 millones.



El concejal Richard Rivera, sostuvo, además, que los ingresos corrientes de libre destinación, como fuente de inversión para Cali, tendrán un decrecimiento del 3,3 por ciento, según lo han planteado en Planeación del distrito, sobre todo, porque en 2023 se comenzará a pagar dicha deuda con los bancos que dejó el empréstito de la administración pasada, del exalcalde Maurice Armitage, y el que generó el alcalde Ospina.



Para Rivera, ese porcentaje podría acarrear menos inversiones en 80.000 millones de pesos para el próximo año. "Esto implica ajustes para no descuidar la inversión social", manifestó.



El exconsejero presidencial para la Reintegración Alejandro Éder dijo que “la Alcaldía debe hacer el esfuerzo para incrementar el presupuesto de seguridad en al menos 100 mil millones de pesos y, de paso, propiciar un mayor apoyo del Gobierno Nacional”.



También hizo una comparación con ciudades de igual tamaño, como Medellín y que no viven las problemáticas que vive Cali en temas de seguridad.



“Medellín gasta 223.000 millones de pesos en seguridad al año y tiene la mitad de los homicidios que tiene Cali”, sostuvo el exconsejero presidencial.



“El presupuesto debe ser mayor porque hay que dotar a la Policía, activar las cámaras de videovigilancia y seguridad, de las cuales hoy solo están funcionando un 30 %", dijo Éder.



Considera que hay que asegurarse de que la infraestructura de la justicia y de la Fuerza Pública sea la necesaria para brindar un servicio oportuno dentro del respeto a los derechos humanos.



Alejandro Éder fue enfático en las soluciones que podrían mejorar el rumbo de la seguridad en Cali, después de haber sido asesor de Política y Estrategia en el proceso de reintegración de excombatientes de Colombia, alto consejero presidencial para la Reintegración y director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, durante ocho años.



