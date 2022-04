En un video que se volvió viral se observa al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dando declaraciones a periodistas de diferentes medios de comunicación.

El mandatario está afuera del edificio de la Alcaldía, en el Centro Administrativo Municipal (CAM), frente a los comunicadores.



A menos de un metro, hay una mujer en el piso de la plazoleta.



En la grabación también se observan a socorristas de la Defensa Civil, auxiliando a la mujer.



El alcalde Ospina sigue dando declaraciones a las cámaras y representantes de medios de comunicación.



La escena ha generado diversas opiniones en esta polémica, sobre por qué el alcalde no habría interrumpido las declaraciones a medios de comunicación, mientras la mujer era auxiliada por los socorristas.

La situación despertó entre algunos ciudadanos la pregunta sobre el grado de empatía del alcalde Ospina, siendo médico.



De verdad las " Noticias " sin contexto son cosas de super irresponsables , faltos de argumentos.

Una persona simula un desmayo , lo se , lo corroboro y ahora quieren licenciarme de falta de respeto y atención

No señores , el procedimiento ante un simulador estuvo reclaro — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) April 8, 2022

Según algunos testigos, minutos antes, la mujer le habría reclamado al alcalde Ospina sobre el costo de unos exámenes médicos y el mandatario le habría indicado que se dirigiera a la Defensoría del Paciente para que allí la ayudaran.



Ospina dijo que la mujer recibió revisión prehospitalaria y se determinó que sus signos vitales estaban estables.



No obstante, hubo ciudadanos que sugirieron que la mujer habría simulado el desmayo, a manera de un supuesto reclamo. Sin embargo, no hay certeza de ello.



En su cuenta de Twitter, el alcalde indicó: "De verdad, las 'Noticias' sin contexto son cosas de súperirresponsables, faltos de argumentos. Una persona simula un desmayo lo sé, lo corroboro y ahora quieren licenciarme de falta de respeto y atención

En la Alcaldía han dado respuesta sobre lo sucedido y se reiteró que el alcalde Ospina estuvo pendiente de la señora antes, remitiéndola a la Defensoría del Paciente, en repetidas veces.



Señalaron que cuando se verificó que los socorristas de la Defensa Civil constataron sus signos vitales y que su pulso estaba estable, el mandatario continuó con las entrevistas.



Luego se observa que la mujer está en el piso.



