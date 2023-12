Porte de droga en parques: esto dijeron el alcalde de Cali y alcalde electo Eder

La polémica sobre el control a expendios de alucinógenos en Cali está sobre la mesa, luego de la derogatoria del decreto nacional 1844 del 2018, el cual le otorgaba facultades a la Policía para combatir las bandas dedicadas a la venta ilegal de drogas. El decreto se basaba en medidas que regulaban el porte de la dosis mínima en espacios públicos.



En la ciudad, cada uno de sus habitantes cuenta con 4,6 metros cuadrados de áreas verdes. Según la alcaldía del distrito de todos los parques, 700 metros cuadrados corresponden a las comunas 2, en el norte, y 17, 19 y 22 en el sur de la capital vallecaucana.

En esas comunas hay un mínimo de 25 zonas verdes con lo que en el Departamento Administrativo de Gestión del Medioambiente (Dagma) llaman bosques urbanos.



Aunque las cifras reflejan un déficit de espacio público en Cali, todas estas áreas, además de entornos de las 92 instituciones públicas de Cali, especialmente, distribuidas por toda la ciudad, incluyendo la ladera, son a diario un desafío para las autoridades en el control de la venta de drogas dentro del llamado fenómeno microtráfico.



Sin embargo, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, manifestó que “para evitar malos entendidos, el decreto no elimina la prohibición de comercio ni de tráfico ni de microtráfico ni ningún comercio de drogas”.



Además, el ministro Osuna se se refirió en redes sociales al barrio Sucre, en el centro de Cali, donde “el consumo es muy grave” para explicar el porqué de la derogatoria.



“Recuerdo haber visitado el Barrio Sucre en Cali en donde hay una problemática de consumo muy grave y lo que más me pedía la ciudadanía hay es que haya un parque. Es un barrio grande, una población grande, en la que no hay un solo parque”, sostuvo Osuna.



Tanto el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como el electo a partir de 2024, Alejandro Eder, plantearon inquietudes. Aunque Ospina dijo: “La decisión de Presidencia solo deroga un decreto. Qué escándalo tan tonto, provocado por la insensatez que nada resuelve”.



Pero resaltó: “Así me linchen, debo señalar que veo una paradoja en legalizar el consumo de marihuana (decisión practica de la Corte ) y que los concejos y alcaldes deban señalar los sitios de consumo, pero que los consumidores acudan a la banda criminal a comprar, que locura”, dijo el mandatario de los caleños.



Ospina añadió: “La Corte Constitucional, el Consejo de Estado han señalado en repetidas ocasiones que el consumo y porte de dosis mínima de psicoactivos no son ilegales, han legalizado el consumo. El problema es que quienes consumen acuden al ilegal y al mafioso para su adquisición”.



“Nos encontramos en una paradoja. Se puede consumir, pero vaya adquiéralo en una red de criminales, que potencializa cada vez más su poder con ese monopolio. Lo correcto sería que si es legal su consumo, adquiéralo en donde no es ilegal, donde se pagan impuestos”, aseguró Ospina.



Por su parte, el alcalde electo dijo que su administración buscará generar entornos más seguros, pero le preocupa el avance del microtráfico. “En Cali como en el resto del país estamos muy preocupados con el tema. El microtráfico tiene totalmente azotada a la ciudad”, comentó Eder.



El futuro alcalde señaló que Cali ya no es solo una ciudad donde se vende droga, también es una ciudad consumidora. “Desde el primer día vamos a tomar medidas para generar bienestar social, para fomentar los programas desde el Gobierno Nacional. No habrá espacio para el delito”, dijo Eder.

Casi dos toneladas de drogas decomisadas al microtráfico en Cali

De las más de 5.300 capturas en lo que va del año, según la Policía Metropolitana de Cali, 585 corresponden a quienes son investigados por presuntamente por producir y vender estupefacientes en las calles de la ciudad.



La Policía Metropolitana de la capital del departamento también informó que van 23 bandas desarticuladas por producir y distribuir drogas con 219 capturados. Solo con estas capturas de las bandas dedicadas al microtráfico se les incautaron 184.187 gramos de sustancias psicoactivas.



Con todas las demás capturas, también por estupefacientes, la Policía Metropolitana de Cali ha decomisado 1’902.108 gramos, es decir, casi dos toneladas de drogas incautadas en esta lucha de la Fuerza Pública.



