'No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja': Clara Luz Roldán

Un audio de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, en el que asegura que no puede "cerrar Cali porque Jorge Iván (Ospina) no me deja", ante la llegada de la minga indígena a la capital del departamento ha desatado polémica en redes sociales.



La mandataria aclaró que se trata de una información que le envió a su hijo Jairo Prado, al que de manera cariñosa llama 'jefe', para explicarle sobre el arribo de caravanas con indígenas a la ciudad.



En horas de la noche del sábado, por redes sociales, varias personas publicaron un audio de la Gobernadora que generó suspicacia porque empieza diciendo: "Jefe, acuérdese que yo no puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja, me toca cerrar el departamento".



De inmediato surgieron las especulaciones sobre quien podría ser el 'jefe' de la mandataria.

Luego precisó sobre los indígenas que muchas personas vieron ingresar a la ciudad cuando la Gobernadora había decretado el cierre de fronteras: "Son los indígenas que están llegando de los diferentes municipios, acuérdese que hay en Bolívar, Jamundí, en Bolívar, en Candelaria, en La Delfina, yendo para Buenaventura, entonces los que están entrando son los indígenas de los diferentes municipios del Valle".



El mensaje finaliza con una advertencia que le habría hecho el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina sobre el cierre de la ciudad: "No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván me dijo que no me lo permitía, que me desautorizaba. Si yo sacaba decreto cerrando Cali, me lo desautorizaba".



A través de su oficina de comunicaciones, la mandataria explicó que el audio se lo envió a su hijo Jairo Prado, a quien llama de cariño 'jefe', y quien le consultó por el ingreso de los indígenas al departamento.



"Él lo reenvió a alguien que le preguntó del tema y esta persona, creemos de manera inocente, lo viralizo", precisó la comunicación.



