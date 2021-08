Ospina, en medio de polémica por situación de Cali y comunidad afgana

Detractores del alcalde Jorge Iván Ospina no se hicieron esperar para plantear cuestionamientos en redes sociales al mandatario, unos relacionados con la revocatoria de su administración y otros sobre la decisión de recibir a comunidad afgana que buscará refugio en el país, tras salir huyendo de su territorio por temor a represalias de los talibanes.

Uno de los cuestionamientos es el del abogado Jaime Arizabaleta, quien grabó un video y lo subió a su cuenta de Twitter.



Dice: "Ayúdenme a que este video le llegue a Ospina. Pronto habrá noticias".

En la grabación, el ciudadano critica al Alcalde y manifiesta que Cali "está pasando por la peor crisis en toda su historia todos los días", además de que "destruyen un bus del MIO, van más de 100". Añadió que Cali "es una ciudad con mayor desempleo juvenil de las ciudades capitales de todo el país".



En la grabación, Arizabaleta dice que mientras todo esto está sucediendo, el alcalde Ospina no mostraría preocupación.



Así mismo, hay quienes señalan que todos estos cuestionamientos tienen que ver con la revocatoria, proceso por el cual, el presidente Iván Duque designó al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, como alcalde ad hoc (con un fin específico) para estar al frente de los protocolos de bioseguridad.



Así mismo, el abogado Arizabaleta se refiere al anuncio que hizo el mandatario distrital de recibir a migrantes afganos que podrían pedir refugio en el país, tras el éxodo que se está desatando en su nación.



Este debate sobre la comunidad de Afganistán se abrió en redes sociales en Cali con otras críticas, pero también con opiniones favorables sobre la postura del mandatario.



"Fresco señor alcalde Ospina, acá caben Venezolanos, afganos, desplazados y los de primera linea", es uno de los mensajes que se lee en las redes.



"Se compadece de los afganos, pero no de su gente que sigue viviendo en vilo a causa de los criminales a los que él apoya!", se lee en otro tuit.



El exalcalde de Cali Ricardo Cobo tampoco está de acuerdo con la posición de Ospina de recibir a migrantes afganos. Considera que si hay crisis frente a la situación de migrantes venezolanos y haitianos, ¿cómo se podría asumir la de los afganos?



Pero otros ciudadanos consideran que es un gesto humanitario, como el mismo alcalde Ospina lo indicó, para mostrar la solidaridad de Cali hacia esta comunidad que está desesperada por huir y salvar su vida, en calidad de refugiada, debido a la llegada de los talibanes al poder de su nación.



“Es una lección amarga para afganos que apostaron por una sociedad libre", se lee en otro tuit.

Aunque el alcalde Ospina no se refirió abiertamente a todos estos cuestionamientos, en su cuenta de Twitter escribió: "Uf están desatados los pájaros. El libreto es claro, se inician en una matriz mediática para dañar reputación y crear después una atmósfera violenta. No comprenden, no asumen el respeto a la vida y a la diversidad como la esencia de un Gobierno. Les notifico que serán vencidos".

