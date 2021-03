Cargos por contrato de los $ 6.800 millones embolatados de Metrocali

La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía imputó cargos contra dos exdirectivos de Metrocali. A un expresidente de la entidad por el presunto delito de celebración indebida de contratos y a un exjefe jurídico por el presunto prevaricato por acción.

De acuerdo con la Fiscalía, se investiga un contrato suscrito en octubre de 2007 que luego fue liquidado para la construcción de la terminal del barrio Calima con la empresa Israelí Hafira Ve Hatziva, por 22.750 millones de pesos.



En marzo de 2009 se firmó el acta de inicio y se pagó el 30 % de dicha contratación, es decir, más de 6.800 millones de pesos.



Pero estos dineros no fueron devueltos.



El exjefe jurídico es Rodrigo Salazar, actual secretario de Desarrollo Territorial de Cali, respondió en un comunicado a la opinión pública: "No se me cuestiona por actos de apoderamiento de recursos públicos o por haber permitido que los contratistas se los apropiaran, lo que sería corrupción, tampoco por haber suscrito el contrato que, repito, se firmó en octubre de 2007, sino por haber aprobado la garantía por lo cual se me señala por prevaricato".



En el comunicado, el funcionario añade: "Es importante destacar que la Fiscalía no encontró razones para que se me impusiera alguna medida de aseguramiento, por lo que en el acto de la audiencia, en forma unilateral se hizo retiro de la solicitud, lo que fue acogida por el juez".

En 2013, la entonces presidenta de Metrocali, María del Pilar Rodríguez, dijo en 2013: "El contrato MC-OP-03-07 para la construcción de esta importante estación cabecera se firmó desde hace seis años (2007); estamos en el 2013 y aún no ha pasado nada. Por eso se tomó la decisión de ponerle punto final a esta historia de dolor para Cali. Terminado el contrato, ahora podemos empezar un proceso limpio y entregarle por fin a la comuna 6 esta estación, absolutamente necesaria para organizar el transporte en el norte de la ciudad”, reveló la funcionaria durante el evento comunitario".



También anotó: "Esta obra, licitada para construirse en la carrera 1, entre calles 70 y 73, inicialmente fue presupuestada por un valor de 22.750'893.890 pesos. Sin embargo, entre diciembre de 2009 y enero de 2010, Hafira Ve Hatziva presentó a Metrocali estudios y diseños definitivos con un nuevo presupuesto de 68.948'652.921".



De acuerdo con la Ingeniera, “el Ministerio de Transporte y el BID se habían pronunciado hace varios años indicando que no iban dentro del contrato, por considerarlo no viable. Por eso, intentamos liquidarlo de mutuo acuerdo pero no fue posible y, a pesar de que le hemos pedido al contratista que devuelva los $6.825 millones de anticipo, la firma no lo ha hecho”.



Metrocali también informó en esa época: "Debido a la falta de voluntad de Hafira Ve Hatziva para devolver los recursos, presupuesto que pertenece a la ciudad, Metrocali ha elevado peticiones formales puesto que ellos no construyeron ni van a construir la Terminal. Asimismo, se le interpuso una denuncia penal al representante legal para obligarlo a entregar los dineros. No obstante, la Presidenta de la entidad explicó que Metro Cali cuenta con recursos para construir dicha estación".



La Terminal Calima integra vehículos intermunicipales provenientes de Palmira y el norte del Valle.



