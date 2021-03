Bombardearía, claramente, los laboratorios de coca: Alcalde de Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina señaló que si de él dependiera acciones contra la droga no recurriría a la fumigación con glifosato en cultivos ilícitos, sino que se concentraría en los comercializadores y distribuidores de cocaína con bombardeos a sus instalaciones de actividad ilegal.

"Si yo tuviese que tomar la decisión, yo me concentraría en los comercializadores y en los que fabrican cocaína a partir de la hoja de coca. Bombardearía, claramente, los laboratorios de hoja de coca, bombardearía las lanchas que sacan la cocaína y concentraría toda el esfuerzo y la inteligencia del Estado en los comercializadores y distribuidores de cocaína. No sería la batalla contra el campesinado pobre, sino la batalla contra los delincuentes que tienen estos laboratorios".



El mandatario hizo estas declaraciones este martes, en el Centro Cultural de Cali, donde analizaba con el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, general Juan Carlos Rodríguez, medidas de seguridad para la capital del Valle del Cauca.



"No me gusta, tengo que decirlo, no me gusta que se fumigue a mansalva con glifosato los cultivos con hoja de coca porque está comprobado, tiene un efecto teratogénico, es que crea y genera niños con malformaciones, porque, adicionalmente, produce cáncer, porque tiene impactos ambientales muy grandes y daña los cultivos de pan coger que tienen estas comunidades campesinas", afirmó el alcalde Ospina.



Dijo también que con el glifosato, "lo que va a ocurrir es que los cultivos (ilícitos) se van a meter más profundo en la selva, dañando más los ecosistemas y haciendo más complicado el manejo de la droga".



