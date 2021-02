Así va la historia del hombre de la mano amputada en presunto robo

La historia de Milton Fabián Montenegro Montenegro, hospitalizado en una cama de la clínica Fundación Valle del Lili no es de esperanza, después de que en un abrir y cerrar de ojos sintió el golpe asestado de un machete en su mano derecha, el pasado sábado 13 de febrero.



Iba descalzo con una mochila morada en su espalda por una calle del humilde barrio Los Naranjos. Está en el distrito de Aguablanca y lo hacía a plena luz del día.

Fue allí donde quedó involucrado, de nuevo, en un presunto intento de hurto, esta vez a un hombre que iba en bicicleta por ese sector de la calle 80C con transversal 103, un rincón en el oriente de Cali.



Ya había sido acusado de supuesto hurto calificado y agravado con un arma, -delitos que pueden dar de 12 a 28 años de condena-, hecho ocurrido el 25 de agosto de 2015.



Estuvo preso un año y cinco meses por orden del Juzgado Primero Municipal de Cali, pero al final no hubo claridad sobre ese proceso hasta que salió el 10 de febrero de 2017.



Esa tarde soleada del pasado sábado, cuando caminaba a pie limpio y recibió el golpe de la lámina cortante, su mano quedó abandonada en medio del pasto.

Algunos de los curiosos que se aglomeraron, sobre todo, cuando llegaron los uniformados de la Policía a recogerlo y trasladarlo en una patrulla, solo atinaron a tomar una foto con sus teléfonos celulares a la mano cortada en ese lugar.



La Policía informó que la mano quedó allí.



Es en ese momento que la historia de MIlton Fabián Montenegro no vislumbra alguna esperanza de una rehabilitación física, no solo por estar investigado por un presunto intento de robo o por haber sido víctima de un ataque en el que los ánimos se caldearon en contra suya hasta terminar en un caso de justicia propia, como lo describió el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, ese sábado.



Si alguien logró recoger la mano, la hubiera puesto en el hielo de una nevera portátil, envuelta en un paño y dentro de bolsas plásticas para conservarla, no como una señal de debilidad del ser humano asaltado por la rabia ante la supuesta afrenta del muchacho de 26 años, sino como un gesto de humanidad, quizás para este joven de vida enredada, tuvjera algo de esperanza de una recuperación para que se enfrente otra vez al sistema judicial colombiano, hoy sin limitaciones físicas.



Si alguien recogió su extremidad, este joven inclusive no estaría con el riesgo de perder la otra mano por las graves lesiones que también recibió por ese machete, como lo indicaron en la Policía y en la Fiscalía que también investigan quién o quiénes estuvieron envueltos en la turba y podrían ser investigados por lesiones personales.



Médicos en el Valle del Cauca ya lo han logrado desde hace más de dos décadas en la región: 'pegar' manos amputadas en tan solo horas después de haber sido blanco de un machetazo.



Así lo han hecho cirujanos en el Hospital Universitario del Valle (HUV), donde en 2005 le implantaron la mano izquierda a Norberto Antonio Trujillo, un quindiano de Circasia que en ese entonces tenía 18 años y quien pudo recuperar la movilidad de su extremidad encajada a los músculos y tendones del brazo, de manera exitosa y tras 10 horas de intervención.



O por qué no la historia de Carlos Alberto Rodríguez, 22 años atrás, cuando en noviembre de 1998, en el mismo HUV le pusieron la mano, tras una meticulosa y precisa conexión de 15 músculos, dos arterias, cuatro venas, tres nervios y tres huesos en el mismo HUV. Rodríguez había sido atacado en el barrio Saavedra Galindo en esa época.



Pero al volver a la realidad actual, Milton Fabián Montenegro no tiene la misma posibilidad de por lo menos, encarar a la justicia con su cuerpo completo.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos Rodríguez, también insistió como lo hizo el secretario Rojas, en que la ciudadanía no puede tomar la justicia en sus manos y que debe confiar más en las autoridades y en el mismo sistema para no asumir acciones como en un estado islámico severo con quienes considera son ladrones.



Según la Policía, el joven Montenegro, nacido el 19 de junio de 1994, fue llevado inmediatamente a la clínica Versalles, en el norte caleño, y de allí a la Valle del Lili, porque necesitaba una atención más compleja.



Por ahora, la situación judicial de este hombre no es clara. Inclusive, las autoridades buscan precisar si realmente se trató de un presunto intento de robo o si habría sido alguna venganza contra él.



Así pues, la esperanza de una recuperación física estaría un poco lejana y no sería de superación, pese a lo enredada que está su situación.



El joven no cuenta con suficientes recursos y estuvo afiliado al Régimen Subsidiado.



Por ahora, mientras sigue hospitalizado, su caso es el del hombre a quien le amputaron su mano derecha, el mismo hombre que luego del suceso, estuvo como aletargado, sentado en el andén descalzo, mientras, la Policía lo tomaba de los brazos y se lo llevaba en la patrulla.



