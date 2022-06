No serán uno, sino dos días en los que Cali no tendrá ni carros ni motos en sus calles. Se calcula que hay unos 700.000 vehículos, de los cuales, 400.000 son particulares.

El último día sin carro en Cali fue en 2018.

Ahora, la alcaldía de la ciudad se alista para estas restricciones, la primera, el sábado 23 de julio, y la segunda, el jueves 22 de septiembre.



(Lea también: Henry Viáfara: su hija lo busca para intentar sacarlo de la indigencia)



Pero el anuncio es un trago amargo para comerciantes de la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) porque temen que les afecten las ventas en fin de semana.



Su presidente, en el Valle del Cauca, Manuel Pineda Villareal, dijo: “Desde Asobares Valle rechazamos la medida del día sin carro y sin moto para el sábado 23 de julio y el jueves 22 de septiembre. Estos días afectan más del 70 por ciento de la ventas de los establecimientos que dependen de los fines de semana”, dijo el directivo.



Pineda Villareal señaló que piden que sea otro día, domingo, por ejemplo, pues las ventas .



(Además: Torturas y latigazos habrían dejado paralítico a niño de 9 años en el Valle)



“Que no afecte a más de 60.000 familias (en Cali) que dependemos de este sector comercial y que apenas estamos tratando de recuperarnos”.



Pineda añadió que se enfrentaron a tres fines de semana con ley seca y buscan reactivarse.



El secretario de Movilidad de la ciudad, William Vallejo, dijo que la restricción va hasta las 7:00 p. m. por lo que considera que no habría impacto para los establecimientos nocturnos.



El secretario de Movilidad añadió que el cambio de fechas hasta ahora se mantendría, pero deja abierta la posibilidad de un acercamiento.



“La Administración distrital espera que la ciudadanía participe de forma activa, usando otras alternativas como la bicicleta y caminar al lugar de destino”, dijo el alcalde Jorge Iván Ospina, la semana pasada.



“Tendremos una circulación restringida de vehículos motorizados, carros y motocicletas", reiteró el secretario de Movilidad del distrito.



“La idea es darle un respiro a Cali para que mejore su calidad de aire.



“Por supuesto, la movilidad es un tema transversal a todos y, en ese sentido, estaremos en conversación con los gremios que necesitan alguna excepción especial por sus actividades, para poder darle alcance a todos esos requerimientos”, precisó Vallejo.



Sostuvo que no solo se pretende incentivar el transporte público del sistema de buses MIO.



También la bicicleta, como medio de transporte sostenible y amigable con el medioambiente. Esa es la idea, darle un respiro a Cali para que mejore su calidad de aire.



(Además: Venezolano fue asesinado frente a su bebé, acorralado en asonada en Cali)



No obstante, en el Departamento Administrativo de Gestión del Medioambiente (Dagma) reportaron que Cali registró un Índice de Calidad de Aire (ICA) promedio sin riesgo para la salud en el último año. Pero septiembre de ese 2021 fue el mes con el nivel de contaminación más alto en la capital vallecaucana.



En el último año, según el Dagma y ‘Cali Cómo Vamos’, las estaciones que miden la calidad de aire, una llamada Transitoria, otra la de la Universidad del Valle, Pance, Cañaveralejo y ERA-Obrero arrojaron buen reporte, mientras en las estaciones ubicadas en zona de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, y en los barrios Compartir, en el oriente, y La Flora, en el norte, así como cerca de la iglesia La Ermita, punto que une el centro con el norte caleño, dieron resultados de una calidad de aire aceptable. En esos sectores se podrían presentar posibles síntomas respiratorios en grupos sensibles, de acuerdo con el reporte.



Pero en inmediaciones de la Base Aérea se presentó la peor calidad de aire, manteniendo un registro positivo solo en uno de los 11 meses en los que se hizo la medición.



De acuerdo con Vallejo, con los días sin carros ni motos también se pretende reducir los accidentes.



Según el Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial del distrito, además de ‘Cali Cómo Vamos’, entre enero y el primero de mayo pasado hubo un promedio diario de 33 accidentes para un total de 3.988 siniestros. En ese período, 1.554 accidentes tuvieron lesionados, 18,8 por ciento más que en igual lapso de 2021.



El Observatorio dio cuenta de que por cada 100 accidentes en estos primeros cuatro meses de este año hubo 39 que dejaron heridos.



En otros 61 accidentes se reportaron solo daños en ese mismo lapso de este 2022, en la capital del departamento.



CALI