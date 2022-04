El contrapunteo por la cantidad de vallas publicitarias instaladas en la campaña a la Presidencia de la República no se ha cerrado en Cali.



Desde el Jueves Santo se abrió una controversia entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el candidato presidencial Federico Gutiérrez.



A través de redes, Ospina señaló que al realizar el inventario de las vallas políticas en la capital del Valle, las de Gutiérrez superaron con creces el número autorizado por el Consejo Nacional Electoral.



“Ve que tan raro el señor Ospina haciendo política a favor de su candidato Petro. Eso es falso. ¿Se las contaste también a él? Nuestra campaña ha cumplido y seguirá cumpliendo. Deberías es estar cuidando a Cali que la tenés hecha un desastre. En mi Presidencia la recuperaremos", respondió Federico Gutiérrez.



En la revisión se encontraron 256 vallas del exalcalde de Medellín, según la Alcaldía caleña. Las otras campañas no llegan a las ocho permitidas en la capital del Valle del Cauca.



“Hoy se terminó el inventario de las vallas que tiene instaladas en la ciudad de Cali el candidato presidencial @FicoGutierrez, debo decir que supera con creces las permitidas según el CNE y el decreto de la Alcaldía Distrital. Todos deben respetar la ley...y vamos a conminar a que se desmonten las mismas”, dijo Ospina.



Planteó que "nadie puede asumir que estoy participando en política, cuando lo único que quiero es que, quien está en la idea de ser presidente de la república cumpla la norma, no contamine visualmente nuestro territorio, no se exceda en vallas como se ha excedido".

El candidato de Equipo por Colombia ha tenido varios pronunciamientos sobre el manejo administrativo de Cali en aspectos de seguridad y otros, que tienen el apoyo de sectores como el uribismo, conservadores y liberales



El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, Jimmy Dranguet, dio a conocer imágenes recogidas en el inventario de vallas.

