Revelan cómo invertirán polémicos $ 11.000 millones en Feria virtual

Falta menos de dos semanas para el inicio de la Feria de Cali que, por primera vez en sus 63 años de historia, se hará virtual.



Todo por cuenta del virus que puso en jaque al planeta entero, debido al elevado grado de mortalidad y al paso acelerado de los contagios.

En medio de cuestionamientos por la inversión en la Feria, el gerente de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos (Corfecali), Alexánder Zuluaga, dice que garantiza la entrega de buena de parte de los recursos a los artistas y explica en qué se distribuirán esos pagos.



Defiende la postura del alcalde Jorge Iván Ospina de realizar la Feria para reactivar el sector cultural, afectado por la pandemia.



Voceros de las escuelas de salsa, las cuales tienen sus semilleros en barrios humildes del oriente y en la ladera de la ciudad, señalan que espera que esa plata no se vaya a desviar en otros intereses y que les llegue, efectivamente.



Sin embargo, concejales, como Diana Rojas y Roberto Ortiz, insisten en que la ciudad sigue atravesando momentos críticos, económicamente, por los embates de la pandemia, que no está para Feria y menos virtual, con eventos a larga distancia.



Anuncia espectáculos majestuosos del Salsódromo, por ejemplo, con una grabación que se transmitirá por Telepacífico y por plataformas digitales de la Alcaldía, incluyendo la APP de Corfecali.



El directivo también habla de la salud de los bailarines y las pruebas de la Secretaría de Salud de Cali para prevenir el coronavirus.

Se están realizando tamizajes a los bailarines en ensayos para el Salsódromo. ¿Alguno ha resultado positivo de covid-19?

Afortunadamente, nuestros bailarines no tienen covid y en caso de que se hayan contagiado no podrán ingresar ni a los ensayos ni a la grabación del evento en el coliseo El Pueblo. Hay un control riguroso.



El coliseo se convertirá en un gran estudio de grabación con un director de fotografía, otro de cámara, de luces, de escenografía; todo un equipo muy grande que hará posible la realización.



Este espacio se va a transformar en un escenario con un espectáculo nunca antes visto en la ciudad por la majestuosidad del mismo. Será de manera virtual para cuidar a los artistas y a la ciudadanía.



Un equipo de epidemiólogos de la Secretaría nos acompaña en este ejercicio en los ensayos y, por supuesto, en el desarrollo del mismo.



Es algo muy importante, porque así cuidamos y protegemos la vida en nuestra ciudad. Esta es una apuesta del Plan de Desarrollo del municipio ‘Cali unida por la vida’, porque también debemos proteger la vida y la salud de nuestros artistas.



En ese sentido estamos generando condiciones de bioseguridad para que no haya riesgo.

¿Cuántos bailarines y escuelas participarán en esta primera Feria virtual?

Son muchas más escuelas que participarán, más que en los años anteriores. Tradicionalmente, han participado 31 escuelas.



Pero este año, dadas las condiciones de la pandemia y como un ejercicio que se construyó con todas las asociaciones, se permitió la inclusión, en calidad de invitadas especiales, de 20 escuelas más para un total de 51. Además de las escuelas de niños.



Vamos a tener en escena un poco más de 1.200 bailarines. Adicional a ello van a participar comparsas de niños, van a participar los bailadores con sus asociaciones, los bailarines de la vieja guardia. Será un gran espectáculo.

Ninguno de los bailarines ha arrojado el coronavirus. Siguen los tamizajes en los ensayos. Este es uno de ellos. Foto: Corfecali

La Feria de Cali está encima. ¿Se alcanzará a tener todo este espectáculo?

La Feria de Cali está encima. ¿Se alcanzará a tener todo este espectáculo?

Efectivamente, la Feria de Cali está encima y, por supuesto, dado que nos hemos preparado con mucha antelación durante muchos meses, estamos en capacidad de responder los requerimientos y la demanda que implica hacer el evento festivo y cultural más importante de nuestra ciudad.

Siguen los cuestionamientos por la cuantiosa inversión en una Feria que será virtual.

La Feria de Cali es la oportunidad para decirle al mundo que en nuestra ciudad hubo hombres y mujeres que enfrentaron la adversidad con mucha creatividad y que, a través del arte y la cultura, desafiaron la muerte y la vencieron, y que proyectan el futuro con mucho optimismo.



Ese relato lo vamos a poner en escena, el 25 de diciembre en el Salsódromo, el cual, reitero, será un evento majestuoso con una puesta escénica de primer nivel y con una escenografía que enaltecerá a nuestros artistas con un espectáculo mapping de tecnología e innovación, puesta al servicio para resaltar a nuestros bailarines, aquellos que nos enaltecen ante el mundo.

¿Exactamente, cuánto cuesta la Feria?

La Feria tiene una inversión de poco menos de 11.000 millones de pesos por parte del municipio.



Es muy importante puesto que dinamiza el sector cultural, el ecosistema cultural y su cadena de valor.



Beneficia a un sector de nuestra economía que ha sido de los más afectados y que no ha tenido oportunidad de ingreso alguno a lo largo del año, como son nuestros artistas, bailarines, teatreros y más artistas de diversa índole.

¿Pero, la duda que persiste es si esa plata llegará realmente a los artistas?

El recurso que las escuelas reciben en la participación del Salsódromo es un recurso que está diferenciado, de acuerdo con el número de participantes y con la trayectoria de las mismas, al igual que las orquestas.



No todas tienen el mismo valor, porque no todas tienen la misma trayectoria ni las mismas producciones musicales. La idea de este recurso es que les llegue, prioritariamente, a los artistas y a su cadena de valor.

¿Cuánta plata van a recibir estas escuelas?

Hay un porcentaje muy importante destinado para ellos. Es un poco más del 70 por ciento. Recordemos que el beneficio de esta inversión en la Feria de Cali está relacionado con el porcentaje importante para los artistas, otro porcentaje de los recursos es para producción logística; promoción y divulgación, y otros costos de producción.

¿Cuáles?

Por ejemplo, las cargas impositivas que implica el pago de estampillas que corresponden al 10 por ciento del total del convenio. Son pues, pagos a las escuelas de salsa, coreógrafos, comparsas, agrupaciones musicales, melómanos creativos, diseñadores, presentadores, DJ, comunicadores, empresas de sonido, empresas de luces, técnicos, personas de logística de apoyo, empresas de servicios audiovisual y creativo, de publicidad y comunicación, empresas de aseo, auxiliares, entre otros.

¿Cómo se hacen esos pagos?

Los pagos a los artistas se hacen, generalmente, con un anticipo y posterior al cumplimiento de requisitos, es decir, entrega de documentos, pues alegremente no podemos entrar al pago a artistas o a cualquier proveedor, si previamente no han cumplido los requerimientos establecidos, puesto que son recursos públicos.

Los pagos a los artistas se hacen, generalmente, con un anticipo y posterior al cumplimiento de requisitos, FACEBOOK

TWITTER

Cali le cantará al mundo, el mundo le cantará a Cali

El gerente de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali), Alexánder Zuluaga, dijo que aunque se había contemplado la idea de contar con ‘palcos virtuales’, como un ingreso para la Feria, se descartó, como también se descartaron los recorridos del Salsódromo y del desfile del Cali Viejo por los barrios, como se está haciendo con el alumbrado navideño que en este año es móvil.



También afirmó que todos los eventos de la Feria serán gratuitos al público y con accesibilidad por medio de plataformas digitales y el canal regional Telepacífico. Dijo que el 25 de diciembre será la gran inauguración de la Feria de la ciudad, como ha sido tradición, con el Salsódromo, pero esta vez en el coliseo El Pueblo.



El 26 de diciembre, la Feria continuará con el Encuentro de Melómanos. En esta oportunidad, según el directivo, participarán más de 15 coleccionistas invitados internacionales.



“Será como quizás, como nunca antes se ha visto”, sostuvo el funcionario. “Habrá coleccionistas de importancia.



"Habrá música en vivo con la orquesta Sierra Maestra de Cuba. Además, tendremos orquestas locales. Tendremos bailadores. El Encuentro de Melómanos será un gran evento”, expresó.



También contó que el 27 de diciembre, el turno será para el evento ‘Somos Pacífico’. Explicó que se tratará de mostrar músicas y danzas del Litoral con esa riqueza cultural que lo caracteriza.



El 28 de diciembre seguirá la alegría por la Feria de Cali con espectáculos para la familia y todo aquel que disfruta la Feria, pero con prevención del coronavirus, sin aglomeraciones.



Ese día se vivirá por la magia del Cali Viejo que también se transmitirá por Telepacífico, las plataformas digitales, como oor la APP de Corfecali y redes sociales del municipio.



El 29 de diciembre se realizará el concierto alternativo.



A su vez, ‘Cali le canta al mundo, el mundo le canta a Cali’. Dijo que habrá tres bandas en epicentros de la música en el mundo, como lo son Cuba, Puerto Rico y Nueva York. Mientras en Cali, la música será en vivo desde los cerros tutelares Cristo Rey y Las Cruces, además de un tercer sitio, en una especie de terraza. Paralelo a eso, habrá un dron que mostrará los sitios icónicos de Cali.



“Será la oportunidad para que la música y la salsa sean las protagonistas. Esta es una agenda muy atractiva para la Feria de Cali”, dijo Zuluaga, quien insistió en que tendrá eventos de majestuosidad, pero siempre, conectada con la vida.



CALI