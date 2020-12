'Hay caleños bravísimos porque le cantamos a Bogotá': Nino Caicedo

A ritmo de salsa, con dosis de rumba y jazz, Guayacán Orquesta presentó ‘Bogotá salsera’, una canción que le rinde homenaje a la cultura de la salsa que se ha desarrollado en la capital del país.



En esta ocasión, la emblemática orquesta caleña, hace un recorrido por algunos de los momentos característicos donde se disfruta la salsa en Bogotá.



La canción ha generado cierto malestar en algunos sectores de la cultura de la salsa caleña, que sienten que Cali es la capital donde este género musical ha tenido su mayor desarrollo.

Cuenta Nino Caicedo, quien junto al maestro Alexis Lozano son los cerebros creativos de la orquesta, que todo empezó hace dos años, cuando el grupo llegó a la capital colombiana, al festival Salsa al Parque. Lo que encontraron en ese evento los impresionó e impulsó a darle vida a la canción.



“Vimos todo ese alboroto y pasión por todos los grupos y ‘waooo’, nos dejó impactados. Veníamos de una gira de tres meses por Europa y llegamos a Colombia y nos encontramos con esta locura. Alexis me dice: ‘¡Nino, hay que hacer una canción de Bogotá! Mirá lo que está pasando’. Ahí mismo empecé a crear la letra y la melodía de la canción y la guardé”, recuerda el músico chocoano.



(Lea también: Davinson Riascos, entre el atletismo paralímpico y la escena teatral)



Nino Caicedo considera dice que pese al éxito de la canción, algunos sectores de la cultura de la salsa caleña no han ocultado su descontento por lo que él considera “un homenaje a la salsa de Bogotá”.

Guayacán Orquesta creó una canción y video en la que rinden homenaje a la salsa en la capital del país. Foto: Guayacán Orquesta Guayacán Orquesta creó una canción y video en la que rinden homenaje a la salsa en la capital del país. Foto: Guayacán Orquesta El video fue elaborado por el talentoso Robert Pop, conocido por su trabajo de animación. Foto: Archivo particular Los maestros Alexis Lozano y Nino Caicedo, creativos de Guayacán Orquesta Foto: Archivo particular El video de la canción muestra algunos hábitos de la cultura salsera de Bogotá. Foto: Archivo particular

“Hay un sector de caleños que están bravísimos y nos lo han hecho sentir, porque le cantamos a Bogotá. Sabemos que Cali es considerada la capital mundial de la salsa y decana en Colombia. Lo que sucede es que nosotros, cuando iniciamos en Bogotá con Guayacán, la ciudad no era salsera. Allá estuvo Ray Barreto y nadie fue a verlo. Eso fue a finales de los 70 y principios de los 80. Todo era muy tropical, pero con un proceso de gente del Pacífico, de Cali y Barranquilla, se creó una cultura salsera que tiene identidad propia”, explica Caicedo.



El escritor caleño, Umberto Valverde, uno de los más versados del tema de la historia de la salsa dista mucho de la posición del creativo de Guayacán Orquesta y hace una precisión sobre la salsa en Bogotá, desde la época en que Jairo Varela y Alexis Lozano integraban el Grupo Niche, a finales de los años 70 y principios de los 80.



“Cuando Jairo (Varela) viene a Cali encuentra la salvación de su grupo. Además, él me dice en los cientos de reportajes que le hice, que si bien Niche nació en 1979, no pasaba de ser un grupo que sobrevivía en unos pequeños bares bogotanos y nunca tuvieron eco. Apenas tenían un disco que en año 81 llegaron a pegar ‘Buenaventura y Caney’”, cuenta el escritor y también biógrafo de Celia Cruz.



“El éxito de toda la salsa de Jairo Varela y el Grupo Niche se le debe a Cali. Cuando él encuentra en una gira que patrocina Manolo Soalrte y Humberto Corredor, en el Abuelo Pachanguero (Cali), se gana el reconocimiento de la ciudad, por eso se queda a vivir en Cali. Y seis años después del 81 crea el ‘Cali Pachanguero’", explica Valverde.

En Bogotá hay sitios de salsa, pero no es una tendencia fuerte allá. Es más fuerte en Medellín, Pasto y Manizales FACEBOOK

TWITTER

Sobre el fundador de Guayacán, Alexis Lozano, cuenta que "estaba igual de perdido en Bogotá y decide hacer lo mismo que Jairo Varela, venirse a instalar en Cali, entonces, Nino Caicedo no puede estar cambiando las cosas a su manera”, agrega el autor de libros como ‘Bomba Camará’ y ‘Celia Cruz, Reina Rumba.



Valverde considera que si Guayacán le hace un disco a Bogotá “perfecto”, pues recuerda que Jairo Varela “le cantó también a Medellín, Pereira, Quibdó, Lima y México, pero argumentar de que le hacen un disco a Bogotá no lo puede justificar diciendo que la salsa tuvo éxito en Bogotá, donde ni siquiera Niche era nadie”, anota.



(Lea también: El ritual de llevar y proteger a Goya, Dalí y Picasso en el Valle)



Sobre el ambiente salsero en la capital del país, Valverde lo considera “lo mismo que en los años 70”.



“En Bogotá hay sitios de salsa, pero la salsa no es una tendencia fuerte allá. Es más fuerte la salsa en Medellín, Pasto y Manizales”, añade el escritor caleño, que no desconoce que Bogotá, por ser capital, “tiene público para todo, pero no tiene gran peso en la salsa”, concluye.



CALI