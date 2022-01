La Alcaldía de Cali informó que le apuesta la concertación como lo hizo el año pasado con los hinchas de la barra Barón Rojo del América, cuando pintaron murales que para algunos son grafitis, en el puente de la Autopista Suroriental, entre calles 16 y 23.

Así como se despertó una polémica por el espacio público, esta semana se reavivó, pero por hinchas del Deportivo Cali que hicieron algo similar, pero en el puente de la carrera 8 con calle 70, en el barrio Alfonso López.



El director de Planeación de la ciudad, Roy Alejandro Barreras, dijo que se busca un diálogo en mesas de concertación con los seguidores de fútbol, buscando el cumplimiento de las normas.



El funcionario sostuvo que serán escuchados, como se hizo con los seguidores de Barón Rojo.



Explicó que para toda intervención en el espacio público se requiere una licencia ante la Alcaldía por ordenamiento urbanístico.



Pero sostuvo que la Administración no está en contra de las expresiones culturales, solo que enfatizó en que se deben solicitar los respectivos permisos para no ir en contravía ni de la ley ni de la normatividad.



Los murales de la carrera 8 con calle 70, así como lo del año pasado generaron diferencias de opinión por tomar los espacios públicos, diferencias que se marcaron durante el paro nacional y el estallido social que surgió en esa época.



El concejal Roberto Rodríguez hizo ahora el llamado a la Alcaldía para evitar el desorden y la apropiación de espacios públicos de manera arbitraria.



El concejal Juan Martín Bravo manifestó que hay permisividad y esta genera descontrol.



El excalcalde de Cali Ricardo Cobo cuestionó este acto y exigió acciones por parte de la Alcaldía frente a lo que considera es una anarquía que no tiene freno.



CALI