A la renovación del alumbrado público de Cali le fue cogiendo la noche. Es un negocio que resulta billonario si se aplica una concesión al 2030 ó 2045.



La expectativa se revive porque a mediados del año se vence el contrato a cargo de una firma privada. Los sindicatos dicen que a la ciudad le costaría menos.

La Administración Distrital de Cali avanza en la inversión de 46.000 millones de pesos para instalar tecnología LED, serán intervenidos 20.058 puntos luminosos en 22 barrios, 12 estaciones del MÍO, 7 vías principales y en 3 proyectos de ciudad. Y se priorizarán 446 solicitudes de la comunidad.



“Las luminarias LED no solo proveen mejores niveles de iluminación que las amarillas, sino que contribuyen en la disminución del consumo de energía eléctrica”, dijo Diego Fernando Cortés, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).



Pero sindicatos de Emcali (Sintraemcali y USE) afirman que después de 23 años de ser concesionado, el servicio no alcanza condiciones de calidad.



Sergio Zamora señaló que el 30 de junio se vencerá el contrato con Cali Iluminada, del empresario William Vélez. “Es la oportunidad para revertir el modelo ineficiente”.



Anota Zamora que "el modelo actual fue adoptado hace más de 23 años. Ha consistido en contratar una parte de la administración, la totalidad de la operación y el mantenimiento con el empresario William Vélez, además de los proyectos de modernización y expansión de la ciudad. Primero se contrató con su empresa Megaproyectos y en el último año con Cali Iluminada".



Anota que "el balance: persiste la percepción de inseguridad, no hay consumos eficientes energía, es un sistema de alumbrado público que no se ha logrado modernizar en su totalidad y está lejos de acercarse a los estándares de ciudades inteligentes. Por último, el empresario tiene las pretensiones que el Distrito le reconozca por vía judicial 70 mil millones adicionales".



Sintraemcali y USE le presentaron una propuesta al gerente de Empresas Municipales de Cali, Fulvio Soto. Plantean que con trabajadores oficiales, incluidas conquistas laborales, el alumbrado público costaría 12.000 millones de pesos.



Y aseguran que en el actual manejo esos costos representan 16.000 millones de pesos.



Rueda de prensa sobre alumbrado público de Cali con Roosvelt Lugo, Carlos Atehortúa y Sergio Zamora. Foto: Unión Sindical de Emcali

El presidente de Sintraemcali, David Vargas, sostiene que “las condiciones de Emcali están dadas para que preste el alumbrado y desarrollar a 'Cali, ciudad inteligente'. Somos empresa multiservicios que ofrece tecnología en comunicaciones, además de energía y tiene centros de control maestro: No vamos a sentarnos para aprender, sino que hay experiencia”.

@sintraemcali viene insistiendo que la prestación del Alumbrado público sea prestado directamente por @EMCALIoficial 23 años concesionado solo a dejado una Cali oscura, amarilla y atrasada tecnológicamente @wilsonariasc @alejoocampog @AlexLopezMaya @SergioMZamoraB @Jhonitrejos pic.twitter.com/vWJcP0CGGJ — David Vargas Cardona (@davarcar1) April 25, 2023

Mientras que el presidente Unión Sindical Emcali (USE), Roosvelt Lugo, dijo que pide al Alcalde que no privatice el servicio, y que le permita a la empresa manejar y operar el alumbrado con su propio personal.



En los sindicatos aseguraron que el empresario Vélez acude a una figura jurídica para hacerse al negocio. El debate no se ha apagado.



El concejal Roberto Rodríguez Zamudio ha denunciado un presunto nuevo otrosí para la contratación hasta el año 2045.



El candidato a la alcaldía y concejal Roberto Ortiz señaló que los trabajadores han advertido sobre un contrato con unas lámparas más costosas y obsoletas.



El senador del Polo Alexander López sostiene que "el modelo de concesión del alumbrado público que ha utilizado Cali y Emcali en los últimos 23 años es ineficiente, no está a la vanguardia, ni es competitivo comparado con las experiencias de otras ciudades de Colombia y el mundo".

