Los disparos adentro del colegio Liceo Yampai, en Jamundí, fueron hechos con un arma traumática y habrían tenido origen en diferencias entre las familias de dos estudiantes del mismo plantel. Estos últimos están suspendidos, mientras las autoridades y en el plantel indagan más sobre lo sucedido.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel William Quintero, informó que el día viernes (4 de febrero) dos familias habían tenido una discusión por diferencias entre dos alumnos de la institución.



La Policía de la capital del Valle del Cauca tiene injerencia en Jamundí, municipio del sur de la región, por ser área metropolitana de Cali.



"De manera inmediata, la patrulla que llega al lugar solicita la intervención de Policía de Infancia y Adolescencia y Judicial e Inició la recolección del material probatorio en el lugar, con el fin de poder determinar con cámara de seguridad y algunos testigos, y así establecer efectivamente qué fue lo que ocurrió y poder realizar las investigaciones correspondientes", dijo el oficial, y añadió que "se pudo determinar que fue utilizada un arma traumática, debido a que se encontraron unas vainillas utilizadas por este tipo de armas".



El coronel anotó que se inició una ruta de acompañamiento para dirimir el conflicto entre estas dos familias y evitar que se desencadene una tragedia.



Así mismo, habría un sospechoso, pero no se halló el arma traumática cuando la Policía dio con su paradero.



"El modelo nacional de vigilancia por cuadrantes ubica el vehículo, hace el registro al mismo, ubicando a una persona y no siendo posible la ubicación del arma", dijo el coronel Quintero.



En el colegio indicaron que lamenta la situación, al parecer, de intolerancia y coincidieron con la explicación del coronel Quintero sobre que todo habría sido originado por diferencias entre las dos familias, cuando los menores discutían.



"El encuentro se desencadenó en agresiones físicas y verbales en las que uno de los implicados en la discusión realizó varios disparos al aire con arma de fogueo, sin consecuencias para ninguno de los presentes que se encontraban en la institución en ese momento", se indica en un comunicado del colegio al referirse al "bochornoso incidente".



"La institución realizará de manera interna el debido proceso, con el fin de determinar la sanción correspondiente a la situación de los estudiantes implicados con base al Manual de convivencia del Liceo", se lee en la misiva.



"Se informó a los padres de los estudiantes que sus hijos quedaban suspendidos de inmediato hasta el momento que se tenga una decisión acorde a dicho comportamiento, donde se les comunicará la sanción correspondiente", anota el comunicado del colegio.



En el plantel señalaron también que no están de acuerdo con la violencia, pues no es el camino para solucionar diferencias de opinión.



