En Pasto no acatan el aislamiento preventivo por el coronavirus

Cientos de personas, entre hombres y mujeres, violan este lunes el aislamiento preventivo ordenado por la Alcaldía de Pasto para contener la propagación del coronavirus.

Desde las primeras horas del lunes festivo se pudieron observar a ciudadanos en las plazas de mercado de Potrerillo, Los Dos Puentes y El Tejar, ubicadas al sur y centro de esta capital, adelantando compras de frutas, hortalizas y otros productos básicos de la canasta familiar, pero con la mayor tranquilidad del caso y la ausencia absoluta de efectivos de la Policía Nacional y funcionarios de la administración municipal.



A través de las redes sociales algunos habitantes denunciaron el hecho para ponerlo en conocimiento de las autoridades locales.



Uno de ellos fue el concejal de Pasto, Erick Velasco, quien por su cuenta de Twitter denunció la presencia en inmediaciones de la plaza de mercado del Tejar de un gran número de personas y de vehículos, a pesar de las normas expedidas por el gobierno municipal.



“La gente se reúne sin ningún tipo de protección, ni distanciamiento. Por favor, el aislamiento debemos tomarlo en serio”, escribió y lo acompañó con un video en el que se puede observar el asunto.



La comunidad hizo caso omiso al anuncio que pocas horas antes hizo la Alcaldía de Pasto a través de la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado, el cual advertía que como medida preventiva frente al Covid-19, fue modificado el horario de atención en las galerías de la ciudad.



De acuerdo con la medida en el mercado del Potrerillo, el más grande en Pasto, la atención al público se realizará los días lunes, miércoles, jueves y sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.



En las plazas de El Tejar y Los Dos Puentes la atención será los lunes, miércoles, jueves y sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.



“Se prohíbe el ingreso a las plazas de mercado de menores de 18 años de edad y mayores de 70, con el fin de cuidar de esta población que es la más vulnerable ante la pandemia”, indica la disposición que hoy no se tuvo en cuenta y pone en alto riesgo a la población.



El hecho se conoce además cuando según el Instituto Departamental de Salud de Nariño hasta hoy el departamento no se reporta ningún caso confirmado por coronavirus.



