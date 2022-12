La temporada de la edición 65 de la Feria de Cali también se ha convertido en una oportunidad para dinamizar diferentes alternativas artísticas, culturales y de entretenimiento en la ciudad.



Así se evidencia en la mayoría de eventos que inspirados bajo esta tradicional festividad caleña se desarrollan en la ciudad.



(Le puede interesar: Intolerancia Cali: Agente de Tránsito se enfurece por hombre que le lanzó espuma)

Ante este panorama, la marca Old Parr se encarga de resaltar algunos de estos eventos que tienen agenda hasta el 31 de diciembre.



Para ello ha diseñado una plataforma (www.oldparr.co/feriadecali) con algunos de los más relevantes donde caleños y visitantes pueden escoger para disfrutar.



“Ser protagonistas en la Feria de Cali con Old Parr es un compromiso con la cultura para que las personas la disfruten de una manera donde cambien el guion, pasando de momentos cotidianos a experiencias extraordinarias”, resalta Ana María Vásquez, directora de marketing e innovación de Diageo Colombia.



(También lea: No va más: Deportivo Cali oficializó la salida de Teófilo Gutiérrez del club)



Agrega: “Somos una marca que se caracteriza por su espíritu de celebración, por lo que hemos diseñado toda una plataforma de contenidos y experiencias para conectar de una manera especial a las personas con una de las ferias más representativas a nivel mundial”.



Para este jueves 26 de diciembre se tienen programados eventos como el concierto de las agrupaciones Calibre 50, Joaquín Guillen, Luis Alfonso, Sarita Mendoza. Se hará desde las 7 p. m. en el estadio Pascual Guerrero.



Entre tanto, el cantautor de salsa, Maelo Ruiz será protagonista en el Hotel Spiwak, desde las 8 p. m.



(Además: Defensores de animales piden no más corridas de toros en Cali)



La salsa también estará presente en el espectáculo de Delirio, que se hará desde las 7 p. m. en su carpa ubicada contigua al Centro de Eventos Valle del Pacífico.



De igual manera destacan los eventos en el Hotel Intercontinental con sus noches de Feria, así como el Club Colombia y el Club Farallones.



En cuanto a la programación oficial, el portal recomienda eventos como el Encuentro de Melómanos Coleccionistas, Feria de la Inclusión, Concierto de Feria Romántico, Feria Alternativa, La Gran Verbena Popular del Oriente y la Calle de la Feria.



CALI