Plata para salas de teatro independiente

Las salas de teatro independiente de Cali están preocupadas porque, a dos meses y medio de que se termine este año, no han recibido los 300 millones de pesos con los que se apoya su funcionamiento y su programación permanente. Pero ya se desenredó el lío jurídico que impedía el desembolso de esos recursos.

Según la abogada Luz Adriana Vázquez, quien está al frente del Departamento de Contratación Pública, ya están listas 10 resoluciones que le permitirán a la secretaría de Cultura firmar los contratos con las salas de teatro. Solo queda pendiente la resolución del TEC.



“Una vez me lleguen las resoluciones donde el Alcalde me autoriza, firmo los contratos”, dijo la secretaria de Cultura, Luz Adriana Betancourt.



El primero de junio del 2017 entró en vigencia el Decreto 092, ‘Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro’ y ya la secretaría de Cultura no podía contratar de forma directa, por primera vez estos contratos llegan al Departamento de Contratación Pública.



“Es una situación que se ha ido dilatando en el tiempo, que deviene de una no acertada y oportuna interpretación del Decreto 092 del 2017 que ha sido avalado por el ministerio de Cultura, pero que el equipo jurídico no ha tenido la diligencia para darle trámite”, dijo Orlando Cajamarca, director de Esquina Latina.



“Lo que pedimos es que haya celeridad, que se liberen esos recursos, que se entienda que es una directriz, que el Decreto es claro. Si los 50 años del TEC, los 46 de La Máscara, los 45 de Esquina Latina, los 35 del Pequeño Teatro de Muñecos no valen, entonces cómo demostramos nuestra experticia. Tantos años de trabajo para que tengamos que ser tratados como instituciones sin historia”, agregó.



Las salas, en carta abierta, habían denunciado este caso. La secretaria de Cultura recordó que en el primer semestre del año regía la Ley de garantías que prohibía la contratación directa, solo se podía hacer mediante licitación o proceso competitivo y en julio se entregó al Departamento de Contratación de la Alcaldía (DACPM) un contrato modelo para su estudio, bajo el nuevo Decreto 092.



“La revisión del DACPM ha sido larga porque tienen varias dudas tratándose de un tema nuevo para sus abogados; muchas de las dudas que el DACPM esta tratando de absolver se fundamentan en diferenciar el contrato que las salas concertadas tienen con el ministerio de Cultura y el contrato que van a tener con la alcaldía de Cali”, les explicó la Secretaria a los teatreros.



De las 12 salas de teatro concertadas, la primera en lograr su contrato fue la de Casas Naranjas, que funciona en el Distrito y se esperaba que con este modelo de contrato las demás no tuvieran inconvenientes. Pero el proceso se dilató.



En el caso del TEC están en revisión de documentos. En este caso hay recursos para su Centro de Investigación de Teatro Enrique Buenaventura y les piden planos.

“Lamento mucho que la angustia (que nosotros también sentimos por los procesos contractuales) nos tenga en la actualidad en una situación de ires y venires de palabras que seguramente son injustas para ambas partes, pues tanto trabajan ustedes por el teatro como los equipos de la Alcaldía trabajamos para la ciudad en general”, dijo la secretaria de Cultura.