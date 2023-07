Mediante una tutela, Carlos Ipia quien había sido removido por el Alcalde volvió a la gerencia de la Red de Salud del Oriente de Cali (ESE), donde lo esperaba una protesta en su contra.

El pasado 13 de julio, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció la destitución de Oscar Ipia como gerente de la ESE Oriente.



Señaló que eso "se debe a las múltiples irregularidades detectadas (algunas de ellas debidamente denunciadas a la Fiscalia) ) que ponen en peligro la estabilidad de la institución".



Ospina anotó que "pido a toda la comunidad hospitalaria que evitemos su regreso, dado que sería condenar a la Ese Oriente a una liquidación. Los sobrecostos, la burocratización son suficientes motivos para argumentar su salida".



El médico Ipia acudió a una tutela y el Tribunal Superior de Cali emitió una resolución donde ordena el reintegro.



El Gerente argumentó que cuando fue declarado insubsistente por el Alcalde estaba incapacitado por un dolor dado problemas cardiovasculares.

El accionante cuenta con cuatro meses para que adelante el medio de control de nulidad y restablecimiento de derechos ante la jurisdicción de contencioso administrativo FACEBOOK

“El accionante cuenta con cuatro meses a partir de la notificación de la presente acción para que adelante el medio de control de nulidad y restablecimiento de derechos ante la jurisdicción de contencioso administrativo a fin de obtener una protección permanente de los derechos alegados como transgredidos”, dice la providencia.



Ospina e Ipia han tenido sus enfrentamientos como uno durante una junta de la ESE en septiembre pasado.



En la mañana del lunes 17 de julio se presentó un plantón para que no regrese Ipia.



Elizabeth Beltrán, lideresa de la comuna 14, aseguró que el gerente "nos está llevando al caos de salud, se dedicó a contratar solo administrativos, ¿y de la salud qué? Ipia chao, chao, chao”.

Sin pagos en el San Juan de Dios

En las afueras del Hospital San Juan de Dios se repitió una protesta que tiene como origen los atrasos en los salarios y diferencias de administración.

Protesta ante el hospital San Juan de Dios Foto: Archivo particular

"Atención trabajadores de hospital San Juan de Dios de Cali en jornada de protesta por no pago de salarios que en muchos casos llegan a 10-11 y 12 meses. Los trabajadores no tienen seguridad social y algunos están en Sisbén por falta de pago", dice una convocatoria.



En el plantón se cuestionó la gerencia de ese centro asistencial son atendidos más de 15.000 personas, incluidos no pocas personas en condición vulnerable como habitantes de calle y migrantes.



La entidad nació en 1753 como Fundación al amparo de la Iglesia y ha tenido apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca.

