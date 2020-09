Plantón para que no quede impune asesinato de dos hermanas en el Valle

El doble crimen conmocionó a los habitantes de Restrepo, un municipio del centro occidente del departamento, donde las autoridades ofrecieron una recompensa en procura de identificar a los responsables.

Maribel Carlosama Ortiz, de 21 años, y su hermana, de 14, salieron el viernes de su casa en el barrio El Alto de Restrepo, donde residían con la mamá y la abuela. Ellas dineron que se encontrarían con un amigo y que iban a unas compras en Buga, a unos 26 kilómetros.



El viaje se hizo en el carro del hombre fue normal hasta cuando emprendieron el regreso al anochecer del viernes. El conductor del carro le dijo que había un retén en Puerto Tierra, por lo cual se regrearían para usar la vía por Yumbo, hacia La Cumbre y hasta Restrepo.

A las 7:00 de la noche hicieron una parada para comer en Yumbo. A través de celular la adolescente les iba informdo a sus allegados que hacia las 8:30 estaban llegando a La Cumbre.

Pero se perdió el rastro. Familiares y amigos salieron a buscarlas y a la medianoche las encontraron en la vereda Rio Grande, cruzando un puente del río que lleva el mismo nombre.



Las dos hermanas estaban agonizando y fueron llevadas a un centro asistencial, pero minutos después las declararon fallecidas.

Maribel Carlosama recibió tres impactos, dos en la espalda; su hermanita sufrió dos heridas. Las autoridades creen que ellas lucharon por sus vidas.



El sábado se presentó un plantón para pedir que no haya impunidad. El sepelio se cumplió el domingo en medio de pedidos de justicia hasta la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. La caravana fúnebre fue acompañada por la ronda infantil de El Aguacerito: 'Ay, ay, el aguacerito ¿por qué me querés mojar? sabiendo que soy tan pobre, no tengo con que mudar la camisa que tenía me la echaron a lavar'.

Maribel Carlosama Ortiz, de 21 años, amaba las danzas folclóricas. Foto: Archivo particular

Maribel, quien había cumplido 21 años en agosto, era egresada de la Institución educativa José Félix Restrepo. Estuvo viviendo en Palmira, pero al no hallar un empleo regresó a Restrepo. Era parte desde 2010 de la Fundación de Danzas Folklóricas El Samán de Restrepo.



Su hermana, nacida en 2006, estudiaba en sexundaria en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán. En 2014 se vinculó a la Fundación de Danzas Folklóricas El Samán y tocaba el saxofón en la Fundación Escuela de Artes de Restrepeño.



"Hoy el municipio de Restrepo se encuentra de luto. Nos levantamos con la triste noticia del vil asesinato de dos restrepeñas. Nos solidarizamos con la familia que vive esta tragedia", dijo el alcalde Armando Vélez, quien anunció una recompensa para conseguir información que lleve a establecer las circunstancias, móviles e identidad de los responsables.



"Como mujer, hija y madrey representante del Ministerio Ppublico, extiendo mi más sentidas condolencias a familiares y amigos víctimas del lamebale hecjo", dijo la persona municipal, Kamila Andrea Gómez, quien instó a "las autoridades judiciales y administrativas para que se tomen medidas frente a este penoso acto de violencia. Pedimos celeridad en las investigaciones para determinar las causas y los responsables".



"Trasladamos una comisión especial para esta investigación. Tenemos una información muy puntual sobre que las jóvenes salieron con una persona adulta", dijo el comandante del Departamento de Policía Valle, coronel Jorge Urquijo.



Anotó que "requerimos que esta persona se presente ante las autoridades a dar su versión".