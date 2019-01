Plantón frente a la Clínica Farallones de Cali

Cerca de unas 60 personas madrugaron a protestar frente a la Clínica Farallones, ubicada al sur de Cali, para que las EPS, clínicas y fundaciones no se fijen en el dinero, sino en la salud de los pacientes y los remitan donde los especialistas que requiere.

Los manifestantes reclaman para sus familiares tratamientos en centros médicos de nivel cuatro.



“En esta Clínica hay pacientes que necesitan de una atención de nivel cuatro, son niños, jovencitos, y la Farallones no tiene servicio de oncología, no está avalada para este servicio. Como Movimiento les pedimos a las EPS que cumplan con las remisiones, los pacientes no dan esperan, los pacientes se mueren, literalmente”, dijo Luciano Calderón, del Movimiento por la Salud.



“Mi hijo tiene 12 años, tiene cáncer en el cuello, en el lado izquierdo, hace 20 días está hospitalizado en la Farallones. Necesita una biopsia y se la deben hacer en una clínica en cuarto nivel. El 2 de enero le detectaron el cáncer, he puesto demandas y nada pasa”, dijo Jenny Giraldo, madre del pequeño paciente.

La protesta es por los pacientes que requieren los servicios de oncología.



“Mi sobrina tiene 21 años, es de Puerto Aspi, estudiaba derecho. Ingresó el 7 de enero a la Farallones, el medico pidió que la revisaran en oncología clínica, pidieron remisión, pero las clínicas y fundaciones contestas que no hay cupo, nadie tiene cupo por los problemas administrativos que tienen con algunas EPS”, dijo Lida Andrea Erazo, otra de las manifestantes.