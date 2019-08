Plantón en El Peñón de Cali por cobros en las zonas de parqueo

Algunos comerciantes y moradores de El Peñón siguen inconformes con la puesta en marcha de los cobros a conductores que se estacionen en las calles de este tradicional barrio en el oeste de Cali.

Además de que radicaron un derecho de petición a la Alcaldía, hoy planean un plantón en el barrio para mostrar más malestar por la decisión, luego de que en diciembre, el Concejo aprobó la iniciativa bajo el nombre de Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER).



Inicialmente, como lo informó la Secretaría de Movilidad del municipio, el piloto arrancará en El Peñón, en 241 sitios regulados para carros y 62, para motos, en El Peñón.

Según lo señalado por el subsecretario de Movilidad Sostenible de Cali, Henry Martin, los cobros empezarían en la tercera semana de agosto, aproximadamente, pues las primeras serán de tipo de pedagógico. Anotó que los recursos se destinarán al sistema del MIO.



Así, cada vez que un vehículo se estacione en el espacio delimitado como ZER, una persona contratada por la firma Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora) entregará un tiquete con el valor, de acuerdo con el tiempo de parqueo. La Alcaldía indicó que durante esas primeras semanas pedagógicas (no habría cobros) se evaluará si se cobrará cada media hora o cada hora.



El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, Juan Carlos López, rechazó la medida porque considera que El Peñón no es el único para esta aplicación. En total son 12 zonas en la ciudad.



“Los vecinos y los comerciantes se afectarán porque la gente no querrá venir al barrio por estos cobros”, expresó el líder López.