Cuando las niñas que hoy están naciendo se pregunten en el futuro por esta época infame hacia las mujeres, la respuesta tendrá tintes amargos.

Así lo manifestaron colectivos de defensa de género en Cali que desde hace dos años llevan clamando por la actualización de la Política Pública de las Mujeres, la cual, tenía vigencia de 10 años y se cumplieron, precisamente, en 2020.



Desde entonces, estos colectivos han venido realizando protestas y plantones frente a la Alcaldía caleña para que el Concejo dé su aprobación, una vez dicha iniciativa fuera radicada por parte de la Administración.



Es así que preparan un nuevo acto que llaman diálogo y ritual intergeneracional. Será este viernes, a las 2:30 p. m., en la plazoleta del CAM.



"Únanse al baile, de las que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad", tararean recordando la letra de Los Prisioneros, aquel grupo de rock en español de los 80, algunas de las manifestantes de la iniciativa, de organizaciones y ciudadanías independientes del Movimiento Social de Mujeres de la ciudad.



“(...) nuestras voces, nuestros pasos y nuestros reclamos denunciaron una y otra vez que nuestros derechos no fueron atendidos, que siempre fueron postergados (...) Sabrán las mujeres del futuro que la Política Pública para las Mujeres en Cali tuvo todos sus documentos actualizados, una y otra vez por la Subsecretaría de Equidad de Género, transitando durante dos años y medio en el laberinto de las disputas políticas y de las inoperancias burocráticas”, dice una carta pública del movimiento social.



Participan la investigadora Norma Bermúdez, la abogada y comunicadora Adalgiza Charria, así como Nancy Faride Arias, exsubsecretaria de Equidad de Género de la ciudad y hoy defensosa de la juntanza feminista de mujeres y disidencias sexuales.



“(...) exigimos que tanto el alcalde como la Secretaría de Bienestar Social y el Concejo cumplan con uno de los deberes para los que se les ha elegido: diseñar, aprobar e implementar políticas públicas que contribuyan, como mínimo, a saldar la deuda histórica con nosotras que hacemos parte de más de la mitad de la población”, dice la misiva de los colectivos.



Aunque en mayo parecía que había luz verde, en el Concejo se originó una discusión sobre un artículo con el enfoque interespecie, además, concejales señalaron que no había tiempo para los análisis.



En la alcaldía defienden el argumento de que si una mujer en riesgo es llevada a un hogar de acogida con su mascota, el artículo permitía contar con recursos para dar ayuda con el animal. Pero en el Concejo hubo división y luego, el proyecto fue retirado por Alcaldía.



Ante el clamor, la secretaria de Bienestar Social del distrito, María Fernanda Penilla, aseguró que el proyecto fue radicado nuevamente en el Concejo. Fue presentado ayer. Además, tiene ajustes en el manejo interespecie.



La secretaria Penilla dijo que esta es la hoja de ruta por los derechos y la disminución de las brechas de género.



La concejala Alexandra Hernández expresó que en mayor no hubo suficiente tiempo para los ajustes.



La cabildante Ana Erazo enfatizó en priorizar los acuerdos de las mujeres.



De acuerdo con la concejala Natalia Lasso, la discusión de mayo obedeció a que en Colombia no existe una política pública para las mujeres que hable de un enfoque interespecie.



De allí que solicitaron a la Alcaldía hacer los ajustes. Manifestó que en el Concejo sí hay voluntad de aprobar dicha política pública, pero pensada en las mujeres.



Para los colectivos de género, el presupuesto a la defensa de los derechos y programas por las mujeres es bastante lánguido, sin que aún se comprenda su importancia.



CALI