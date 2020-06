Plantón de abogados litigantes para reapertura de justicia en el Valle

La Federación de Colegios de Abogados Litigantes de Colombia (Fedeacol) reclama desde las 9:00 de la mañana en las sedes de sus colegios, ante los Tribunales Superiores del Distrito Judicial de Cali y ante los Consejos Seccionales de la Judicatura.



El llamado se dirige al Gobierno Nacional,, el MInisterio de Justicia y el Consejo Superior d e la Judicatura para la reapertura gradual de la justicia, con las debidas medidas de bioseguridad.

Los abogados llevan cuatro meses sin la garantía del Derecho al Trabajo, sin facturar por servicios jurídicos, de lo cual depende el sostenimiento de sus oficinas y sus familias, dice el gremio.



Gerardo Duque, presidente de Fedeacol, dijo que “los profesionales del derecho en Colombia viven una verdadera crisis dramática, con motivo de encontrarse cesantes hace más de tres meses sin poder ejercer su derecho fundamental al trabajo, a raíz de la continua suspensión de términos y parálisis judicial que viene decretando el Consejo Superior de la Judicatura, con la consecuente carencia de recursos de los profesionales del derecho para atender sus obligaciones con sus familias y con terceros".

Abogados litigantes afiliados a Fedeacol, harán mañana lunes un plantón en todo el país exigiendo reapertura de la justicia. En Cali la protesta es en el Palacio Nacional, a las 8 de la mañana. Se denuncia que fruto de la difícil situación, dos abogados se suicidaron en Cali pic.twitter.com/vyb7PMA0eL — Freddy León Cuéllar (@PeriodistaFredy) June 7, 2020

El vocero dijo que "esta difícil situación incluso ha afectado gravemente la salud física y mental de nuestros colegas hasta registrar la determinación de suicidio que ha cobrado la vida de colegas en la ciudad de Cali".



Duque argumentó que "de público conocimiento es que el coronavirus-covid-19 no desaparecerá hasta cuando la medicina no encuentre una vacuna para combatirla y por lo tanto se convivirá con el, correspondiendo entonces prevenir el contagio con las medidas de bioseguridad recomendadas con la Organización Mundial de la Salud, adoptadas a nivel interno por el Ministerio de Salud".



El gremio dice que se respetan los protocolos de bioseguridad para la Rama Judicial, "los cuales se deben hacer extensivos a los usuarios y abogados, pero ello no puede ser óbice para que de manera casi indefinida no se preste el servicio público de justicia en nuestro Estado de Derecho, cuando existen en el territorio nacional la mayoría de municipios sin covid 19 y en las ciudades capitales la pandemia puede ser minimizada con protocolos de bioseguridad que hasta la presente no han sido desarrollados por el Consejo Superior de la Judicatura".



Fedeacol se declara de acuerdo en que "por fin se implemente el expediente digital y la virtualidad en la administración de justicia, sin que se pueda desconocer que ello comporta de importante presupuesto y tiempo de ejecución, no quedando otra solución que la gradualidad entre virtualidad con la plataforma que se tiene y la presencialidad con estrictos protocolos de bioseguridad".