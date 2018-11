Plantean recuperar lote cedido a la Fiscalía en Cali

El concejal Óscar Javier Ortiz propuso que la municipalidad recupere el lote que le cedió a la Fiscalía para que construyera su bunker porque, después de ocho años, la Nación sigue sin destinar los recursos para esta obra que se levantaría en el centro de Cali, al frente del Palacio de Justicia.

En el 2010 se aprobó la entrega de un lote a la Fiscalía para que construyera su propia sede. Operaba en el Palacio de Justicia de Cali, pero a raíz de la bomba que afectó su estructura, se evidenció que estos funcionarios no tenían sede propia, así que la municipalidad se comprometió a entregará un área bruta de 8.229 metros cuadrados en la zona de El Calvario para que construyera su búnker.



El área útil sería de 7.368 metros cuadrados y la construcción podría elevarse hasta los 16 pisos, los mismos del Palacio de Justicia de Cali. Pero el tiempo ha pasado, se derribaron las casas, se entregó el lote, pero nada que se edifica.



El pasado lunes el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo el Gobierno Nacional no había dispuesto los recursos a la entidad para hacer inmuebles.





“En Bogotá, el ministerio de Hacienda estableció que no había cupos para APP y estamos, desde hace dos meses en espera de respuestas, escapa a la Fiscalía”, dijo el Fiscal en Cali durante una reunión con el Bloque Parlamentario.





“Es la segunda vez que el propio Fiscal General de la Nación afirma que no hay recursos para obra civil en Cali y en el país”, dijo el concejal Ortiz. Recordó que ya lo había manifestado en agosto del 2017 durante una audiencia pública de rendición de cuentas.

"Por ahora no hay diseños, ni esperanzas que se adelante una obra para la Fiscalía en Cali de tal forma que se requiere la devolución de esa manzana

“Una vez el órgano fiscal de orden nacional devuelva dichos terrenos, corresponde al municipio destinarlos a un plan de renovación urbana o de utilidad pública, en cumplimiento del artículo 1 y su parágrafo 1 del Acuerdo 304”, señaló el concejal Ortiz, quien insistió en que ya se incumplieron los plazos fijados por el municipio y por el Concejo para esa obra.



El secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, consideró vital no dejar el lote como ‘un elefante blanco’ y recuperarlo a favor del municipio.



El día que el Fiscal dijo que no había recursos, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, dijo que tenía problemas más urgentes de qué ocuparse, que un lote.