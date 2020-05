Plan para reactivar economía por $ 2,2 billones, tras pandemia en Cali

Dentro del Plan de Desarrollo de Cali hay un plan de reactivación económica de la ciudad en este año y en 2021 por todo el impacto del coronavirus y la cuarentena obligatoria con una inversión que se espera de 2,2 billones de pesos. Según el proyecto de Acuerdo que presentó la Alcaldía y cuyo estudio arrancó el martes en el Concejo municipal, propone alcanzar tres objetivos.

Uno es preservar la vida. El segundo es evitar mayor deterioro de la economía local y el último es generar opciones de reactivación a partir de la crisis. Lo anterior, mediante la adaptación a la coyuntura actual y la aplicación de medidas desde la administración distrital en la fase de contención y la implementación de estrategias en diferentes sectores de dinamizan la economía en el territorio.



Además de un diagnóstico sobre la situación de la pandemia, el proyecto se compromete con estrategias e iniciativas articulados con los indicadores de producto de los diferentes organismos.

Dentro de un plan de choque, como lo resaltó la coordinadora ponente del proyecto de acuerdo en el Concejo, Tania Fernández, las principales medidas son diferir el pago de los servicios públicos domiciliarios a cargo de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), 12, 24 y 36 meses, como garantía de generación de caja inmediata paralos hogares más golpeados en la crisis, medida que ya fue anunciada por la entidad. Fernández informó que el proyecto se encuentra dividido por dimensiones, en 18 líneas estratégicas, 70 programas y 7 pactos de proyectos dinamizadores.



El Plan de Desarrollo tiene un costo de 24,4 billones de pesos, integrado por recursos propios y cofinanciamiento nacional, entre otros. Pero una de las mayores preocupaciones de los concejales, entre ellos, Milton Castrillón, son las fuentes de financiación para el Plan de Desarrollo, “que genera dudas en un 50 ciento”.



Castrillón anotó: “No sabemos de dónde saldrán 12 billones de pesos, así como precisar cuáles son las políticas públicas que se quieren modificar con la aprobación de este proyecto 011”. Castrillón advirtió que con el proyecto también se quiere modificar, de forma parcial, el Plan de Ordenamiento Territorial y los estatutos de la Empresa Municipal de Renovación Urbana y los estatutos de Emcali.



Para el concejal Fernando Tamayo, no se asegura la realización de los proyectos, porque la mitad de la financiación están basadas en posibles ingresos por utilidades de Metro Cali, Emcali y participación en negocios privados. “Son 12 billones de pesos que esperamos que se consigan de actores externos. Y peor aún, creer que Metro Cali va a dar utilidades cuando nos piden 900.000 millones de pesos para subsidiar la tarifa o que Emcali entregue dividendos cuando no ha sido así en los trece años de intervención y los ocho años después que la devolvieron”, acotó.



Igualmente, según Tamayo, la Administración pretende reperfilar la deuda pública asumida en el 2018 con el fin de obtener más solvencia económica para la inversión tomando como punto de partida los alivios financieros que en la actualidad ofrece la banca nacional. "Actualmente la programación de pagos, por año, está así: 112.678 millones de pesos en 2020, 187.981 millones de pesos en 2021, 173.011 millones en 2022 y 158.041 millones en 2023. “Nos anuncian que este año pagarán $28.000 millones, pero no se nos explica cómo se va a renegociar esa deuda ni cuáles son los alivios de la banca nacional”, explicó Tamayo.



El concejal ponente del proyecto, Carlos Pinilla, expresó que Jesús González, como secretario de Gobierno de Cali debe participar en los debates virtuales.



El concejal Terry Hurtado ahondará en movilidad sostenible con la bicicleta, respeto a la especie animal y el ambiente.



El concejal Juan Martín Bravo afirmó que superada la emergencia sanitaria recuperar económicamente a Cali será un reto mayor. “La política ya no es de palabras, sino de hechos, los proyectos y programas contenidos deben convertirse en realidades”, dijo Bravo.En el proyecto aparece acelerar las ejecuciones de gasto público, que tengan mano de obra intensiva de los sectores de la cadena productiva y que generen jalonamiento de sectores estratégicos y funcionales del Producto Interno Bruto.

‘Contener la informalidad’

A su vez, conseguir un crédito público de emergencia para reactivación del gasto local, enfocado a la atención de infraestructura de salud como estrategia de reforzamiento sanitario, gasto en personal de servicios administrativos e infraestructura social que genere movimiento del PIB. Además se busca reducir el impacto en sectores de estratos 1,2 y 3, con la contención de la informalidad e impactar a una base de 3.000 empresas con medidas gubernamentales y asociación de capital público A su vez, ampliar el déficit fiscal hasta un billón de pesos y reducir el impacto en la contraccióndel PIB (3 por ciento).



Según el Plan de Desarrollo, la Alcaldía también propone controlar la inflación local en un margen de 2 por ciento y destinar un fondo para el apalancamiento y reactivación de empresas locales, a través de capital semilla y banca de oportunidades. El proyecto busca, a su vez, restringir el gasto público para las estrategias que no sean concordantes conlos sectores de reactivación económica y apalancamiento de la crisis sanitaria, establecer relaciones nacionales para acceder a fuentes de financiación, a través de créditos de segundo piso, recursos de regalías, recursos de destinaciones específicas en salud y educación y planes complementarios del Gobierno Nacional y departamental.



El plan de reactivación económica está conformado por cuatro ejes. Son estabilidad financiera, cooperación sectorial, elevar los niveles de productividad de las empresas caleñas, y enfoque circular y colaborativo. Adicionalmente estos están conformados por estrategias generales que apalancarán sectores con proyectos focalizados en el desarrollo sostenible del territorio.



Así mismo, el Plan de Desarrollo de Cali plantea la figura de alcaldes locales, conforme con la aspiración d que la ciudad se transforme en distrito especial con estos mandatarios, desapareciendo las comunas y los corregimientos. También figuran los ediles, los fondos de desarrollo local y los planes de desarrollo de cada localidad deberán contribuir y alinearse con los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo de Cali.



Según el documento, esta es la oportunidad para robustecer las cadenas productivas agroindustriales y turísticas y el desarrollo rural, a través de los programas de territorios creativos, encadenamientos productivos, empleabilidad y responsabilidad social con enfoque diferencial y de género. También con fortalecimiento al sistema del emprendimiento empresarial y social, fomento a la economía solidaria y la economía colaborativa, banca solidaria y de oportunidades y fortalecimiento de las unidades productivas rurales y mercados de paz.



