En el Valle lanzan todo un plan para combatir el cáncer 

Se presentaron 100 mil casos nuevos en el 2018 en Colombia, de los cuales, un 40 por ciento de casos podría prevenirse.

Frente al cáncer no cabe la inmovilidad ni el esperar. Cada persona debe dar pasos para prevenir la enfermedad.



Maira Caleffi, autoridad internacional en la investigación sobre el cáncer, dice que es un principio para que el mal no siga dejando víctimas en el mundo. Ella es fundadora y presidenta voluntaria de la Federación Brasilera de Instituciones Filantrópicas de Cáncer de Mama y de Institute of Rio Grande do Sul (Imama). Desde allí impulsó en 2003 la creación del Centro Integral de Cáncer de Mama en Brasil.



Caleffi se reunió con los diputados Amanda Ramírez Giraldo, Diana Patricia Moreno Cetina y Ramiro Rivera Villa, autores-ponentes del Plan para el Control del Cáncer en el Valle del Cauca, para dejarles un mensaje: “sí podemos ganar la lucha”.



Desde su filosofía, resulta esencial desarrollar actividades académicas, de enseñanza y de atención al paciente con un equipo profesional y con múltiples habilidades. Cada año son unos 18 millones de casos nuevos en el mundo.



En Colombia, el cáncer de mama trae el 13,1 % de los casos, el de próstata, 12,5 %; el colorrectal, 9; estómago, 7,3; pulmón, 5,7; otros tipos 52,4. “Hay muchos pasos que tenemos que dar, prevención, diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y cuidados paliativos, y empoderar al paciente y a los profesionales, frente a esta lucha”, sostuvo.

Caleffi explicó que los principios de la Federación se enfocan en aumentar la conciencia en la comunidad médica, el gobierno y la población; facilitar el acceso a la información; garantizar el acceso a las mamografías; y reducir el tiempo de espera entre el diagnóstico y el tratamiento. “Los pacientes tienen que estar sentados en la mesa con conocimiento de causa, para lograr la credibilidad en el proceso de controlar y combatir unidos el cáncer”, dice.

El Plan Departamental se enfoca en “reducir la incidencia y la mortalidad atribuible al cáncer, a través de estrategias e intervenciones generadoras de entornos saludables que faciliten la promoción de la salud, la prevención primaria, la detección temprana, el tratamiento oportuno, los cuidados paliativos, y el seguimiento de las personas”. También que se mejore la sobrevida de pacientes y se favorezca su calidad de vida y la de sus familias.



En el proyecto del Valle se crea el Consejo Asesor para Control del Cáncer.



CALI.