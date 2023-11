Así es el plan para cumplir orden de juzgado de reparar el colegio más antiguo de Cali

Las clases no podían interrumpirse, luego de que el colegio Santa Librada fue tomado como un cuartel militar en esos años posteriores a la Independencia de Colombia.



El escritor José Eustaquio Palacios era el entonces rector del colegio oficial y patrimonio cultural e histórico de Cali por ser el colegio más antiguo de estilo republicano, pues fue fundado por el general Francisco de Paula Santander, el 29 de enero de 1823.

Palacios se llevó a los estudiantes a su casa para no cerrar. Hoy, cuando han transcurrido 200 años, el Santa Librada, el colegio republicano y patrimonio histórico y cultural de la ciudad, sigue amenazando ruina. Avanza el deterioro y más de una decena de salones se mantienen cerrados por los riesgos de desplome.



Ahora, cuando el Juzgado Noveno Administrativo de Cali falló a favor una acción popular respaldada por 5.200 personas de la sociedad civil, resurge, otra vez, el clamor por el renacer del colegio que ha sido parte de la historia de la capital vallecaucana. La sentencia se emitió el pasado 15 de noviembre.

El colegio espera su recuperación.

El Juzgado ordenó a la Alcaldía terminar los estudios y diseños en seis meses y ejercer las acciones e inversiones para recuperar la infraestructura, de manera inmediata.



Los egresados de Santa Librada Juana Peláez y Julián Bonilla fueron los artífices de esta acción popular en un proceso de defensa jurídica y sensibilización que cumplió dos años, en medio del bicentenario de su fundación.



En 2022, por orden del mismo Juzgado Noveno Administrativo se cerraron 14 de los 50 salones del Santa Librada, dos auditorios, tres salas de sistemas, la de profesores, dos de coordinación, los baños de docentes, la torre del reloj y la zona del monumento del águila, adentro del plantel educativo público de la ciudad que la alcaldía de Cali adquirió para poder invertir dineros del distrito.



En 2021, la satélite en la Loma de la Cruz fue cerrada, como en este año, los edificios de las instalaciones centrales, por orden del Juzgado Noveno Administrativo, debido a riesgos.



De acuerdo con la rectora del Santa Librada, Mónica Medina, hay otras zonas e infraestructura que aunque no están cerrados, también tienen riesgos, como la capilla.

"Es importante que ustedes conozcan las acciones que hemos venido desarrollando frente a los temas del colegio republicano", dijo el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis.



"Son tres acciones. Una, conformamos un comité Probicentenario en temas de infraestructura, el proyecto educativo institucional", añadió.



Dijo que la segunda acción fue lograr que el colegio pasara a manos del distrito mismo para poder invertir los dineros públicos de la Alcaldía en esta institución.



La tercera tiene relación con un Confis (un organismo adscrito al ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de dirigir la política fiscal y coordinar el sistema presupuestal), a través del cual se pueden invertir $ 5.800 millones en estudios técnicos diseños para construir la ciudadela educativa del Santa Librada, y reparar los bloques A y H, donde están los salones que fueron cerrados hace un año.



Lenis dijo que la sentencia del Juzgado Noveno contra el distrito da un año de plazo para que la Alcaldía haga los diseños y los estudios técnicos. "Pero debo decir que hemos tenido acciones positivas en favor de la institución educativa", señaló.

Hay grietas en bloques de los edificios A y H del colegio.

"Vamos a sacar adelante esta institución y podemos cumplir con la sentencia en cuanto a los estudios y los diseños", anotó el funcionario.



Manifestó que será un trabajo con profesores, directivas, padres de familia y empresarios.



Según el concejo de Cali, en el año 2024 se iniciaría la remodelación de Santa Librada, pues cabildantes aprobaron ficha para dejar seguros recursos.



En tal sentido, los concejales de la Comisión de Presupuesto, Juan Pablo Rojas Suárez, Fabio Alonso Arroyave Botero, Henry Peláez Cifuentes, María Isabel Moreno Salazar, Richard Rivera Campo y Audry Toro Echavarría, aprobaron una proposición presentada por el concejal Roberto Rodríguez, en la que se dejan en ficha los recursos para Santa Librada esos $ 5.800 millones.



“Por una irresponsabilidad del actual gobierno local que termina, no se adelantaron esas obras que son claves para convertir a Santa Librada en una ciudadela educativa”, indicó Rodríguez.



“Hoy se cuenta con un apoyo de la nación para adelantar esa remodelación, pero se deben asegurar los recursos por $ 5.800 millones para que ese plan se cumpla en el 2024, dado que este año será imposible adelantar esas obras”, anotó el concejal, quien presentó una proposición, en la cual, los recursos queden en una ficha para su ejecución, porque hoy están pero hacen parte de los recursos del balance.



La rectora del Santa Librada, Mónica Medina, ha sostenido un clamor de más de tres años, pues el deterioro no se inició en 2022; viene de tiempo más atrás, en medio amenazas de ruinas y la celebración de los 200 años que se llevó a cabo en este 2023.

"El secretario (de Educación de Cali) dice que él va a dejar un documento con los 5.000 millones que aprobó el Confis este año para que la nueva administración (del alcalde electo, Alejandro Éder) 'se comprometa' con mantener el recurso", sostuvo la rectora Medina. "Aún no ha pasado nada con las obras. El deterioro es horrible", afirmó.



La directiva también ha hecho llamados a la gobernación del Valle para que el colegio reciba más apoyo.

Colegio Santa Librada en Cali

Fue a partir del 9 de junio de este 2023 que la Administración recibió la escritura y los títulos del colegio de Santa Librada.



En ese entonces, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo: “Esto es muy importante, porque no se puede invertir dinero público si no se tienen las escrituras de un bien. El dinero del Estado no se puede invertir en un bien privado o en uno del que no se conozca a quién pertenece. Hoy se nos ratifica que este espacio maravilloso para la cultura, la educación y la vida, pertenece a nuestra ciudad”, resaltó el mandatario.



El alcalde Ospina aseguró que hará una ciudadela educativa, que la propuso en 2020 y que está en el Plan de Desarrollo.



Hasta el ministerio de Cultura intervino para buscar la manera de tramitar un proyecto, tanto por el rescate como salvaguardia de este ícono. Pero aún no hay avances.



Juana Bolena Peláez, egresada de Santa Librada y promotora de la acción popular para recuperar el colegio, solicitó del Gobierno Nacional, departamental y local acciones concretas para que el establecimiento no pierda más su patrimonio, debido al deterioro.



La cruzada para evitar el colapso en la infraestructura del colegio implicó hasta un cabildo público que se realizó el año pasado en la institución con el alcalde de los caleños, concejales, directivas y docentes del plantel, así como con estudiantes y padres de familia.



Fue en ese cabildo que estudiantes pidieron más intérpretes para la comunidad con limitaciones auditivas que estudia en el colegio público. También, nuevos laboratorios, más vías peatonales y que haya más profesionales en el plantel para ofrecer una atención psicosocial. Solo hay una psicólogo.



"No pedimos porque se han interpuesto acciones populares y tutelas; exigimos el derecho a una educación digna", dijo Leidy Calderón, por los padres de familia.



CALI