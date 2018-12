'Plan frutícola no hay, lo que hay es una identificación de productos’

Desarrollar productos para conquistar mercados más allá de la Alianza del Pacífico no es una tarea que se hará de un día para otro.

“Colombia desarrolló durante cuatro décadas productos como la palma de aceite, flores, banano. Desarrollar un producto y un mercado no es cosa de decir que puedo hacerlo, es de trabajar y trabajar todos juntos y de que los gobiernos hagan su parte, pongan infraestructura para que las condiciones de competitividad se den”, dijo Alejandro Vélez, vicepresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, uno de los invitados al primer Encuentro Empresarial Agrícola de la Alianza Pacífico que deliberó en el CIAT.



¿Qué se necesita en el país?

Siempre caemos en la lista de mercado: Plata, recursos para ser mas eficientes, menos corrupción, esa lista existe. ¿Pero cuál es el esfuerzo, cuál es la motivación si uno está hablando de mercados? Tener la decisión de trabajar para alcanzarlos, ver qué demandan.



En el caso del Valle hay un plan frutícola.

No, no tenemos un plan frutícola, tenemos una identificación frutícola basada en qué puede estar demandando el mundo y si tenemos unas condiciones para producir o no. ¿Qué falta? Hace unos años hablábamos de seguridad, hoy podemos decir que el panorama ha cambiado, aunque no tengamos una seguridad muy clara por la delincuencia común; necesitamos capital de inversión; decisión del empresariado de ir a buscar si quiere o no quiere más. Esta es una zona del país privilegiada, muy dedicada al monocultivo, el monocultivo es rentable, luego el esfuerzo es menor, probablemente, que en otras regiones donde hay hambre, salvo las regiones que se vieron afectadas porque eran cerealeras, norte del Valle; tuvieron que buscar alternativas.



¿Y cómo está ese plan frutícola en el país?

¿Cuántos distritos de riego están construyendo en el Eje Cafetero, por ejemplo, una de las zonas más privilegiadas para frutales? Se han generado zonas, se van haciendo algunas cosas, pero un ejercicio para decir que vamos a convertir a Colombia en el tercer, quinto u octavo exportador del mundo, no lo hay. Dar tasas de interés bajas, eso si sería un estímulo a las producciones.



¿En el Valle ya están identificados los productos, qué debe hacerse entonces?

Qué los empresarios digan me voy a diversificar, hay empresas que lo hacen, empresas muy eficientes en caña de azúcar, caso Bengala, un ingenio, eso es diversificación, esa es la decisión que falta. Y, obviamente, ir a explorar los mercados. Falta la decisión empresarial, que los negocios afuera le sean atractivos y eso se da saliendo a los mercados a ver qué hay.



¿Por qué productos hay que apostar?

El Valle hizo el mayor boom de maracuyá, lo despichaban en la carretera porque no planificaron el mercado. Ahora hay uno, el arándano, hay locura en el mundo por el arándano, porque a la gente le gustó. ¿Pero porque hay arándano se acabó el jugo de manzana? ¡No! Lo que hay es demanda. La fruta, como la hortaliza, tiene un gran ventaja y que quienes la consumen, jamás se hastían.



Hoy el boom es el aguacate hass.

Yo fui un temeroso del hass, en su momento. Cuando digo voy a producirlo y tengo al principal proveedor de Estados Unidos y mayor exportador mundial en su frontera, pues me asusto. Si los mexicanos deciden sacarme del mercado bajan el precio, pero arrancó Perú y arrancamos nosotros, se ha ido generando espacio de mercado. A veces, el tema no es si producir o no, sino cómo llegar. Nosotros duramos 20 años, como país, tratando de llegar con banano a Canadá y nunca pudimos. No se trata de tener un abanico de 100 productos. No conozco el primer país que haya desarrollado, simultáneamente, más de uno a tres productos porque es muy difícil, porque vale plata, porque la inversión cada día cuesta, la tecnología vale.



¿Qué se debe hacer?

Creo, debe haber decisión empresarial de meterse e ir solucionando escollos. Debe haber asociaciones para producir, debe haber la presión a los gobiernos para que aporten lo que deben aportar, para que las economías crezcan y se van solucionando escollos. ¿Siendo hoy el Valle exitoso en frutales, cuántas hectáreas de caña han desplazado? Esto se trata de buscar productos, de hacer desarrollo y dar unas señales. ¿Cuánto ha hecho el Estado para el desarrollo del hass en el país? ¿Cuántas redes de agua ha generado para garantizar el líquido? Nada, en el fondo, han terminado en inversiones privadas.