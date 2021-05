Plan contra invasiones de cerros tutelares en Cali

La Administración distrital implementará una estrategia integral en los corregimientos de Cali para prevenir y controlar los intentos de invasión en los cerros tutelares y zonas verdes aledañas.

De acuerdo con el alcalde Jorge Iván Ospina y el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, esta iniciativa se trabajará de la mano con la Policía Metropolitana y el Ejército.



"A través de esta integración interinstitucional estas zonas ambientales protegidas y corregimientos como Golondrinas, La Paz, Montebello, La Elvira y Los Andes tendrán un mayor seguimiento y atención a las denuncias por intentos de ocupación ilegal", dijo el secretario Rojas.



(Lea también: Una joven murió y hay 19 heridos, tras tiroteo en el oriente de Cali)



“Estos predios no pueden ser invadidos, tienen una restricción de carácter ambiental. Adicionalmente son predios que no están acondicionados para ningún tipo de vivienda, ni urbana, ni rural”, señaló Rojas.



El funcionario reiteró que por el nivel de riesgo que tienen estas zonas no podrían siquiera contemplar la instalación de servicios básicos como acueducto, alcantarillado y fluido eléctrico.



(le puede interesar: Pusieron una cabra en sitio donde Belalcázar fue derribado en Cali)



Esta estrategia fue planteada durante el más reciente Consejo extraordinario de Seguridad, presidido por el alcaldeOspina Gómez, para proteger las zonas verdes que han sufrido reiterados intentos de invasión y afectación a los bienes ambientales.



(Lea también: 'Resistir en barricada es amargo: no sabes si vas a volver a casa')



“Tenemos una comunidad organizada liderando todo este proceso con la cual estamos trabajando de manera coordinada con los corregidores, quienes también adelantarán las acciones administrativas que corresponden basados en el Código de Policía”, acotó el secretario Rojas.



La Fiscalía adelantará las investigaciones relacionadas con los delitos ambientales que se han registrado en estas zonas de la ciudad.



CALI