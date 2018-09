'Piyamada' en el sur de Cali por protesta por ruido de una carpa

En el sur de Cali se realizó una 'piyamada' como protesta contra la instalación de la carpa en un sitio cerca del barrio El Lido, y donde los manifestantes se quejan de afectación por el ruido y que moradores de unos 400 apartamentos de la zona son los más perjudicados.

De acuerdo con los manifestantes, el sábado no hubo un concierto como en las primeras cuatro ocasiones, este año, "sino un espectáculo de baile, téngase en cuenta que durante un concierto el volumen es muy superior, así como es estruendo de los bajos y ecos, y sobre todo, en el momento de la banda principal, pasadas las 12 de la noche, el volumen se sube al máximo y en casas y apartamentos se escucha el estruendo que literalmente no permite dormir a la mayoría de los residentes e incluso en algunos lugares vibran los vidrios".



No obstante, los participantes en la piyamada dijeron que el sábado hubo momentos en que en la carpa bajaban el volumen, y luego se subía.



Anotaron que durante los cuatro conciertos anteriores muchos residentes tuvieron que salir de sus casas pasando la noche por fuera y son casi 400 apartamentos frente a la carpa y 800 en área de influencia.



Los manifestaron dijeron que otros vecinos, adultos mayores, bajaban de los apartamentos pidiendo ayuda para que eso no se permitiera más, "para los pisos superiores es mucho más impactante el estruendo. "En un lugar tan abierto como ese y tan cercano a tantos apartamentos desde la calle 5 hasta la calle 1 , es imposible mitigar el ruido de manera efectiva", sostuvieron, de nuevo.



Los residentes de la zona se han venido quejando ante la Policía y autoridades ambientales de la ciudad como el Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (Dagma) de lo que califican el ruido hasta la madrugada por los conciertos de música en este lugar y temen más.



De acuerdo con estos vecinos, “hay casi 1.000 apartamentos afectados, de los cuales, aproximadamente 400 deben soportar, de una manera inhumana un ruido terrible hasta las 4 de la mañana, los días de concierto (...)”.



Anotan que esta situación se está presentando, además, “a menos de 50 metros del hospital de Siloé y de tres colegios públicos”, entre ellos, el Eustaquio Palacios.



El Dagma señala que una de las zonas de más quejas por ruido en Cali es el sur, con las comunas 17 y 19. De hecho, el barrio El Lido, y la estación Unidad Deportiva del MIO hacen parte de la comuna 19 y es una de las áreas de más peticiones para el control de la bulla.



Así mismo, el municipio indicó que analizará esta queja con los promotores de la carpa, donde no estarían de acuerdo con las diferencias con estos habitantes.

Otras comunas, donde sus moradores se sienten aturdidos, según el Dagma, son 2, 3, 4, 8, 10, en el norte, el nororiente, el centro y el sur de Cali.



CALI