Pistoleros seguían a Fiscal desde que salió de la casa en sur de Cali

En menos de un año, el fiscal 96 especializado contra el crimen organizado de Cali, Alcibiades Libreros Varela, dejó escapar tres veces sus temores. Temía que su muerte fuera ordenada desde una cárcel. Pero, en su reserva por casos de alto calibre, el abogado, de 60 años –27 de ellos al servicio en la Fiscalía–, a quienes les confió esos miedos no les detalló el origen de esos riesgos a su vida.

La investigación por su asesinato se convirtió en tema de honor para investigadores de la Policía y la Fiscalía con quien venía desarticulando peligrosas bandas en la región. Ya analizaron decenas de videos, que muestran que Libreros forcejeó con el sicario, antes de que le fuera descargada el arma, a las 12:44 de la tarde del 29 de diciembre.



“Las imágenes dejan ver cómo lo seguían desde su casa”, le dijo a EL TIEMPO una alta fuente de Fiscalía. Además, señaló que se tienen dos pistas certeras sobre los autores intelectuales del asesinato que, de paso, deja ver la falta de seguridad de fiscales clave en desarticulación de mafias.



El ataque, cuando Libreros, en un Citroën gris cumplía un semáforo de la calle Quinta de Cali, fue cometido por un pistolero que llega de atrás y estuvo 13 segundos en la ventanilla del copiloto. Le propina cinco tiros para huir como parrillero de moto.

Fuentes locales citan a bandas como La Cordillera en Pereira y de delincuencia común en Cali, como los ‘Vaqueros’, o asociadas al Clan del Golfo’, ‘Machos’ y ‘Rastrojos’ en Valle y Cauca. Pero hay otros filones dentro de la investigación.

“Los herederos de Helmer ‘Pacho’ Herrera y de Diego León Montoya, alias ‘don Diego’, han empezado a regresar de Estados Unidos para recuperar bienes en manos de testaferros y del propio Gobierno; y para recomponer sus organizaciones”, explicó un oficial de inteligencia.



Y agregó que incluso hay evidencia de sus nexos con la ‘oficina de cobro’ de Sanandresito de la 38, en Bogotá. Por este caso han amenazado a dos funcionarios y a testigos. EL TIEMPO conoció fotos de sus cabecillas con capos del Valle que están de nuevo en la mira de Estados Unidos.



Por eso, otra de las hipótesis gira en posibles enlaces de William Herrera, alias ‘W’, sobrino del extinto jefe del cartel de Cali, Helmer ‘Pacho’ Herrera, cuya red había sido impactada por investigaciones conjuntas con el fiscal. Herrera fue capturado por Dijín y Fiscalía el 7 de agosto en un apartamento de Pance. Según fuentes de Fiscalía, era prófugo en la operación Sirius contra ‘La 38’. Le decomisaron certificados de tradición de unos 3.000 bienes y escrituras.

Video de autores del crimen del fiscal Especializado, Alcibiades Libreros Varela, en Cali Foto: Toma de video

La Fiscalía analiza también la captura a mediados de diciembre de Carlos Felipe Toro Sánchez, ‘Pipe’ Toro, sobrino de ‘don Diego’, y quien pagó nueve años de cárcel en Estados Unidos y lo deportaron en 2012. “Según él, se dedicaba a negocios lícitos y caballos de pasos fino, pero se verifica información de los llamados ‘cambalacheros’, expertos en transar bienes de mafia”, explicó una fuente judicial. “(...) Se afectaron bienes con medida cautelar de extinción del dominio por 1,2 billones de alias Pipe y su esposa, por lavado de activos”, dijo el director de la Policía, general Óscar Atehortúa. Libreros había pedido seguridad y le dijeron que no era de riesgo. Su hermana, la comunicadora Carmenza Libreros, dice que “eso es para no creer. Siempre me decía que viajara en la silla trasera del carro porque no quería que me pasara nada. Y sí, él estaba en vacaciones, pero el crimen no sale a vacaciones”.



Ella misma, años atrás, le hizo una nota de televisión en la que mostraba cómo llegaba solo a su despacho. Fue tras el crimen de otro fiscal especializado, Jairo Martínez, baleado al salir de su casa el 11 de agosto de 2009.



El video en el que se aprecia el crimen de Libreros ha puesto a correr hipótesis de un intento de hurto. Para la hermana, igual es un criminal que ataca a un fiscal desprotegido. Y se pregunta: “¿De qué sirvió ser condecorado como uno de los mejores fiscales si te quitaron la seguridad?”.



La esposa de Libreros, Nina Gallardo, siente que “lo dejaron solo. Pidió protección para mí y mis hijos, pero le dijeron que no había disponibilidad”.



UNIDAD INVESTIGATIVA Y CALI