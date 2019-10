Pistoleros en moto asesinaron a desmovilizado en Nariño

El ex integrante de las Farc, Santos Antonio Angulo Cabezas, fue asesinado por desconocidos en la zona urbana de Iscuandé, municipio de Santa Bárbara, en la Costa Pacífica de Nariño.



La víctima se encontraba dentro del proceso de reincorporación.

Según las autoridades dos hombres que se movilizaban en una motocicleta le dispararon en varias ocasiones cuando Angulo Cabezas se dirigía hacia su casa.



El senador por el partido de las Farc, Pablo Catatumbo desde su cuenta de Twitter confirmó la muerte del ex guerrillero y lamentó el hecho.



“Rechazo total a este hecho y exigimos al Estado colombiano garantías de vida para los ex guerrilleros y población en general”, escribió.



Angulo había sido acreditado como ex combatiente de las Farc en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de la Variante, en el municipio de Tumaco, pero meses después se trasladó hasta el municipio de Santa Bárbara para reunirse con sus familiares.



En lo que va corrido del presente año ascienden a 3 los desmovilizados de esa agrupación asesinados en la región.



En el mes de junio pasado en solo una semana murieron en iguales circunstancias Servio Delio Cuasaluzan Guanga, en hechos registrados en el municipio de Ricaurte, mientras que en el municipio del Charco corrió la misma suerte Daniel Esterilla Grueso, ambos pertenecieron al frente 29 de las Farc.



Según la Misión de Observación Electoral, MOE, en el departamento de Nariño en el período correspondiente a octubre de 2018 y octubre de 2019 han sido asesinados 8 líderes sociales, de los cuales 4 se han registrado en el municipio de Tumaco.