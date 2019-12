Fiscal temía que su muerte hubiera sido ordenada desde cárcel

El asesinato del fiscal 96 Especializado contra el Crimen Organizado de Cali, en el sur de la ciudad, está rodeada de interrogantes sobre sus móviles, pero sus allegados creen que se le desprotegió ante lo riesgos por los procesos que seguía sobre bandas criminales.



El presidente Iván Dique levantó "voz de rechazo ante los crueles asesinos que le quitaron la vida al Fiscal. Que quede claro que ni esa muerte canalla, ruin, vil, ni ninguna otra que se perpetre contra el pueblo colombiano quedará en la impunidad, Aquí están las Fuerzas Militares y de Policía unidas para defender a Colombia y también está la justicia para hacer respetar a Colombia".



La gobernadora Dilian Francisca Toro rechazó el crimen y las autoridades anunciaron una recompensa de 50 millones de pesos por los responsables.

Pasado el mediodía del domingo 29 de diciembre, el fiscal Alcibiades Libreros Varela salió de su casa y se dirigía a cumplir una de esas citas familiares en la que pasaba momentos felices. Una merienda con alimentos típicos de casa.



Así era de afectuoso, Libreros, casado y padre de dos hijos. En esas reuniones se encontraba muchas veces con sus tres hermanos. "Me había dicho que venía y que quería conversar un rato conmigo", recuerda Carmenaza Libreros, una periodista reconocida por sus propuestas de comunicación y por la lucha para prevenir el cáncer..



Pero así como era de familiar, era de comprometido y valeroso por la justicia desde su cargo como fiscal 96 especializado en la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado de la Seccional Cali.

Abogado egresado de la universidad Santiago de Cali, Libreros estaba vinculado a la Fiscalía desde 1992 y, según el propio organismo de investigación, "se caracterizó como uno de los fiscales que persiguió el crimen organizado y el narcotráfico, en especial a los grupos de sicarios del Distrito de Aguablanca. Ese trabajo fue reconocido por las autoridades municipales".



Pero a esa hora iba solo en el vehículo, en el que llegaba a la calle Quinta con carrera 66, uno de esos cruces que han sido escenario no solo de sicariatos y atracos en el sur de la capital del Valle. Allí hizo el pare por el semáforo.

Un video muestra cómo después de correr unos 30 metros, un joven delgado se acercó, desde atrás, a la ventanilla del pasajero del carro del Fiscal. Pasaron 22 segundos, en los que el hombre mete parte del cuerpo en el carro y descarga su arma de fuego. Unas versiones hablan de un presunto forcejeo y que el agresor se apodera de algo al meter parte de su cuerpo a la cabina.



Pero allegados advierten que el homicida usó su arma en repetidas ocasiones en esos segundos. Libreros recibió cinco impactos, uno en la frente, dos en el abdomen, uno en una mano y otra en el codo derecho. El semáforo cambió cuando estaba ocurriendo el ataque y la mayoría se van del sitio.

Video de autores del crimen del fiscal Especializado, Alcibiades Libreros Varela, en Cali Foto: Toma de video

El atacante corre y se monta en la parrilla de una motocicleta Cripton, en la que se van en contravía. Su huida deja los interrogantes sobre los móviles, pero Libreros sentía temor y había dicho a su familia que si algo le ocurría podían tener el orgullo de saber que era un fiscal honesto.



En medio de su reserva y seriedad, Libreros había advertido que su muerte habría sido ordenada desde una cárcel.

Ofrecemos recompensa hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a los presuntos homicidas del fiscal Alcibíades Libreros Varela, hechos sucedidos en el sur de #CaliCo @Region4Policia @SeguridadCali @AlcaldiaDeCali @infopresidencia @GobValle @FiscaliaCol @mindefensa pic.twitter.com/BZkP6aw9cS — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) December 30, 2019

El Fiscal General encargado, Jaime Camacho Flórez, acompañó el sepelio y presentó condolencias a la familia. Un comunicado del organismo de seguridad dice que el funcionario "se caracterizó como uno de los fiscales que persiguió el crimen organizado y el narcotráfico, en especial a los grupos de sicarios del Distrito de Aguablanca. Ese trabajo fue reconocido por las autoridades municipales".



Libreros, vinculado a la Fiscalía desde 1992, había sido condecorado como uno de los mejores fiscales de Colombia. "De qué sirvió ser condecorado en varias ocasiones como uno de los mejores fiscales del crimen organizado en Colombia, si te quitaron el sistema de seguridad no obstante tener un trabajo de alto riesgo y recibir amenazas de muerte?... De qué?...Mi hermano estaba de vacaciones pero el crimen no se va a vacaciones", expresó su hermana cy omunicadora social Carmenza Libreros Varela.



El abogado y exfiscal Élmer Montaña dijo que "era un fiscal honesto, valiente e incorruptible, Creía en la justicia y contribuía al desmantelamiento de las bandas criminales que azotan a Cali y el Valle. Es una pérdida irreparable para la rama judicial en momentos que pasa por crisis ante la corrupción. Por este horrendo deben responder no solo quienes lo ordenaron y ejecutaron, sino aquellos funcionarios que levantaron su esquema de seguridad porque no tenía ningún riesgo".

El comandante encargado de la Policía Metropolitana, coronel Miguel Ángel Bottia, dijo que se inició, de inmediato, la búsqueda de los sicarios y puntualizó que el fiscal llevaba procesos contra la banda La Cordillera, que tiene operación en Pereira y el norte del Valle y Antioquia.

“En Cali venía haciendo una investigación contra los famosos Vaqueros", dijo el oficial. En el ámbito judicial también se menciona que tenía procesos de oficinas de cobro asociadas al clan del Golfo. En Cauca también tenía expedientes de bandas.



La Policía indicó que el funcionario estaba en período de vacaciones y no contaba con esquema de seguridad.



Carmenza Libreros sostiene que "mi hermano había solicitado desde hace un año que le ofrecieran protección, la que le habían retirado como a otros fiscales encargados de procesos de alto riesgo. Y sí él estaba en vacaciones, pero el crimen no se va a vacaciones".

Durante sus 27 años como servidor público, Libreros Varela fue fiscal local, seccional y especializado y se destacó siempre por su dedicación y compromiso.



La Fiscalía dice que "sus compañeros lo recuerdan como un excelente amigo y compañero. Así mismo, se distinguió como hijo, hermano, esposo y padre ejemplar".



Esa entidad dice que "toda la capacidad operativa e investigativa de la Fiscalía ha sido dispuesta en el terreno para asegurar que los responsables de este homicidio comparezcan inmediatamente ante la justicia".



En su hoja de vida figuran distintas felicitaciones y había sido reconocido como uno de los mejores fiscales del país. "En agosto yo lo acompañé a recibir por parte de la Policía del Cauca dos condecoraciones por sy tarea contra las bandas criminales de este país. Pero de qué le sirvieron sus condecoraciones si no le atendieron su pedido de seguridad para él y su familia. Cómo no iba a tener riesgo con su misión"..



A sus allegados les decía que se sintieran orgullosos de tener un hermano fiscal que no es corrupto".



El secretario de Gobierno, Andrés Villamizar, dijo que "lamentamos y condenamos el asesinato del Fiscal contra el crimen organizado Alcibiades Libreros Varela ocurrido hoy en Cali. Fue un hombre implacable en la lucha contra las estructuras criminales. Mis condolencias a su familia y a sus compañeros de la Fiscalia".



La gerente de la Andi, Lina Sinisterra, dijo que "lamentable el asesinato del fiscal Alcibiades Libreros Varela, un funcionario de la Fiscalia que dedicó su carrera a perseguir a las estructuras criminales. Mis condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento".



Asonal Judicial escribió: "Nos solidarizamos con los familiares de Alcibiades Libreros Varela, Fiscal Especializado en la ciudad de Cali y que en el día de hoy los violentos le segaran la vida. Nuestros sentimientos de pesar van también para los compañeros de la Fiscalia en Valle del Cauca".