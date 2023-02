A Buga, la ciudad de mayor movimiento en el turismo religioso de Colombia, la aterra el expediente alrededor del hombre al que se le llegó a señalar de enterrar personas en un predio rural del centro del Valle del Cauca.



Muchos se preguntan por qué estaba libre, pero tendría detención domiciliaria tras una valoración siquiátrica. Hasta ahora, no se ha determinado por qué lo asesinaron.

En la tarde del sábado 17 de febrero, un hombre se proponía entrar a una vivienda del sector de Uninorte, en la comuna 5 de esta ciudad a una hora de Cali.



En esa calle estaba una motocicleta negra, cuyo ocupante se acercó a quien iba a ingresar al domicilio y le disparó.



El pistolero escapó y. hasta ahora. no se conoce su identidad, pero abrió un capítulo amargo de hace 16 años.



A Diego Fernando Ramírez, quien tenía detención domiciliaria, lo asesinaron en Buga Foto: Noticias W Román

La Policía Valle registró al hombre asesinado como Diego Fernando Ramírez Hernández, de 43 años, quien afrontaba detención domiciliaria.



El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) verificó la identidad del hombre.



Pero en la mente de muchos bugueños volvieron a circular esos titulares de marzo de 2007 cuando se anunció que habría sido detenido el presunto responsable de asesinar y sepultar personas en un predio rural de Buga.



Las autoridades, por esos días, venían investigando unas desapariciones y empezaron a detallar datos que llevarían a una persona conocido como carnicero por haber trabajado en un local y por su nexo con negocios, en especial, de cerdos.



En los registros como una de sus víctimas figura un médico veterinario, Evangelista Cruz Reyes, natal de Girardot, quien en 2006 fue hasta la casa de Ramírez en la vereda 'La Palomera', cerca del río Cauca, donde le vacunó unos cerdos.



Allegados de Cruz contaron, en su momento, que a él lo convenció de vender su carro y comprar unas reses.



Así le habría entregado un dinero al vendedor, pero no recibió lo ofrecido. Entonces se pactó una cita para el 2 de enero para cerrar cualquier trato.



La idea era que el veterinario iba a que le devolvieran la plata. Pero se perdió su rastro.​



Por esos mismos días, en diciembre de 2006, Ramírez le propuso un negocio a Gonzalo Díaz Gómez, quien procedía de Cali. Era la venta de un lote de 60 cerdos.



Para ello, Díaz, de 62 años, le habría entregado la mitad del dinero, pero el vendedor no le hizo la debida entrega y lo citó con la presunta intención de devolverle la plata.



El 5 de enero de 2007 se pactó el encuentro para terminar ese negocio y Díaz no volvió a ser localizado.



Los seguimientos de Sijín y Fiscalía, de acuerdo con reportes oficiales, llevaron a que el 5 de marzo de 2007 el Juzgado Tercero Penal Mnicipal dictara una orden de allanamiento.



El 26 de marzo se determinó que a un metro y medio de de profundidad estaban los restos de Cruz Reyes.​ En la casa aparecieron los de Gonzalo Díaz Gómez.



"A uno lo maté de un garrotazo" habría dicho el detenido a los investigadores.



En los diarios se llegó a referir que sería un supuesto 'asesino en serie'. En el sector rural se conoció que Ramírez habría pagado a unos jóvenes para que abrieran un hueco destinado supuestamente a un aljibe.



Algunos testimonios empezaron a ser la puntada para considerarr que Ramírez podría tener relación con la desaparición de una pareja de empresarios hoteleros con sede cerca de la Basílica.



Una pareja de hoteleros

De acuerdo con los informes, el 11 de junio de 2006, los esposos Luis Ángel Rodríguez y Ana Lucía Calderón habrían acudido a una cita de negocios.



La pareja, procedente de Casanare, se había enraizado en Buga y tendría relación con Ramírez, quien se había ganado su confianza y sería quien los relacionó con la venta de ganado.



El 15 de diciembre de ese año, el comerciante de ganado Orlando Rodríguez, también habría desaparecido cuando acudía, al parecer, a un negocio.



En las reseñas también se menciona la desaparición de un taxista, el dueño de un supermercado y un comerciante, en julio de 2006. El carro en el que se movilizaban apareció abandonado en la vereda La Palomera.



La Fiscalía ordenó que se buscara en el piso de la vivienda y terreno de Ramírez para conseguir más evidencias o restos humanos.



En los casos citados se había advertido que estaban de por medio negocios y dineros.

Con detención domiciliaria

De Ramírez, de 27 años para la epoca de los hechos, soltero y sin hijos, se comentaba que era fiscal de la Junta de acción Comunal y que no permitía que consumidores de droga estuvieran en el sector.



En la Secretaría de Gobierno se tenía registro de cómo habría desalojado a unas personas de un sector rural por invasión.



Otras historias como que prestaba dinero y cobraría con usura, o que mataba animales a piedra, no fueron verificadas por autoridades.



Al momento de su muerte estaba bajo detención domiciliaria. En el sector donde permanecía en Buga cuentan que decía que había pagado cárcel, pero no tenía más cuentas con la justicia.



En redes se notaba la sorpresa de algunas personas al conocer que sería la misma persona que hace más 15 años se citó como 'el carnicero de Buga'.



A la hora del crimen le pesaba detención domiciliaria, tras valoraciones relacionadas con salud mental.



Hasta ahora no se ha determinado que su muerte se conecte con los crímenes que le atribuían.

