Congresista se suma a tensión en torno a los candidatos Alejandro Éder y Roberto Ortiz

A menos de dos semanas para las elecciones regionales, cada vez más aumenta la tensión en la contienda de candidatos que van por la alcaldía de Cali.

Además de un fuerte cruce de declaraciones durante esta semana, entre el candidato Alejandro Éder -que aseguró que denunciará penalmente a Roberto Ortiz- y del mismo empresario del Chontico, quien manifestó que ha recibido ofensas del aspirante de Revivamos Cali, ahora la tensión se avivó por cuenta del congresista Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico.

El candidato Alejandro Éder. Foto: Archivo particular

Según Ocampo, "Alejandro Éder no cumple el primer requisito de haber nacido en Cali, como lo prueba su registro civil de nacimiento expedido por la notaría primera de Bogotádonde certifica su nacimiento en Washington (Estados Unidos) y el segundo

requisito de haber residido en Cali el último año, tampoco lo cumple como lo

certifica la Cancillería colombiana en documento que llegó mediante una denuncia

anónima al correo institucional del representante Alejandro Ocampo y que se allegó

al expediente del CNE".



Ocampo agregó: "En este orden de ideas, y ante la contundencia de las pruebas, es claro que Alejandro Eder no cumple los requisitos para ser elegido alcalde de Cali y debe ser revocada su inscripción de manera inmediata por estar inhabilitado para ser

candidato".

Es por ello que el congresista solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) revocar la inscripción de Éder para participar en las elecciones como candidato a la alcaldía de Cali.



Alejandro Ocampo Foto: Archivo Twitter Alejandro Ocampo

El representante a la Cámara por el Valle reiteró: "Alejandro Éder nació en los Estados Unidos y no ha vivido el último año en la ciudad de Cali. De 36 meses el año 2020, 21 y 22, Éder estuvo 22 meses de 36 meses".



También sostuvo que el candidato de Revivamos Cali "estuvo 22 meses en su residencia en Estados Unidos y solo 14 meses en Colombia, de los cuales 10 estuvo en Cali y cuatro en Bogotá, pero el requisito que tiene la ley 136 es que tiene que estar el último año antes del día de la inscripción y resulta que en este último año estuvo 106 días por fuera de Cali. No vive en Cali”.



¿Qué respondió Alejandro Éder?

Alejandro Eder, candidato a la alcaldía de Cali por el movimiento Revivamos Cali. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Ante estas declaraciones, el candidato Éder respondió: “Caleños, esta mañana mi campaña amanece con dos ataques calumniosos que francamente yo no puedo creer a los niveles que han llegado. Por un lado, mandan a un señor que hace acusaciones falsas para manchar mi buen nombre y de mi familia a que se encadene en la sede de mi campaña, y por otro lado, sale un representante del Valle del Cauca - Alejandro Ocampo - a decir que yo estoy inhabilitado supuestamente porque no soy caleño. Pero luego, sale una foto de los dos juntos 'como amigos'. Miren los niveles que está llegando la politiquería porque saben que estamos creciendo en las encuentras y

saben que le vamos a ganar este 29 de octubre".



'Eder manifestó también: "Las normas son claras y no podemos acomodarlas por conveniencia. Los requisitos que exige la Ley para ser alcalde son absolutamente sencillos, dice el artículo 86 de la Ley 136 de 1994: Artículo 86. Calidades: Para ser elegido Alcalde se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o del área correspondiente, área metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época".

El aspirante agregó: "Durante toda mi vida, he tenido un vínculo personal, familiar, laboral, cultural, profesional, económico y político con la ciudad de Santiago de Cali. Estudié gran parte de mi primaria y me gradué como bachiller del Colegio Bolívar (Cali, V., del Cauca). Ejercí como servidor público en pro de la Seguridad, la Paz y la Reconciliación de mi País, sin romper ningún vínculo con mi ciudad; desde el año 2015 al 2018 desarrolle mi ejercicio profesional como director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacifico (FDI), hoy ProPacifico, en mi ciudad, Cali. Entre 2018 y 2019, recolecté firmas para inscribir mi candidatura en las elecciones locales aspirando a la Alcaldía de Cali, recorriendo sus calles durante más de un año. Desde ese tiempo hasta ahora, he trabajado y lo seguiré haciendo como caleño por mi ciudad".



Y anotó: "No es posible que, distorsionando la interpretación de la norma, desinformen sobre el cumplimiento de las calidades jurídicas para ser Alcalde, así como el ejercicio de mis derechos políticos, los cuales practico en el lugar de mi residencia".



Éder explicó que esta norma ha sido conceptualizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado, entes que han definido que si una persona aspira al cargo de alcalde municipal y no nació en el mismo municipio, tendrá la calidad para aspirar al cargo si ha residido efectivamente en el municipio en el año anterior a la inscripción o si ha residido en el mismo, de forma ininterrumpida, por al menos tres (3) años”. Concepto 267021 de 2022 DAFP.



"Calidades que se pueden comprobar, no solo desde mi permanencia, pertenencia y ejercicio profesional durante más de 10 años trabajando no solo por Cali, sino por el país", aseguró el candidato de Revivamos Cali.



Esta semana, el candidato Éder aseguró que demandará al empresario y concejal Roberto Ortiz por injuria.

El candidato Roberto Ortiz. Foto: EL TIEMPO

“Quiero informarle la opinión pública que voy a poner una demanda por injuria y calumnia contra el señor Roberto Ortiz; por las declaraciones falsas y mentirosas que él hizo anoche, primero, acusando de manera mentirosa a mi familia y a mi persona de ser un despojador y un violador de los derechos humanos, segundo este fin de semana quedó tapizada la ciudad de Cali con pasacalles por toda la ciudad”, dijo Éder al referirse a un debate con candidatos de Cali, promovido por Noticias Caracol, en el cual, la pugna se elevó.



Ortiz dijo al respecto: “Me pronunciaré públicamente una vez sea notificado”.

El pasado 13 de septiembre, Ortiz manifestó que había campaña sucia en su contra y mencionó a Éder.



CALI