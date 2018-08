Piden que se aclare muerte de una estudiante de medicina en Cali

Las muerte de la joven Valentina Castro Rojas en la madrugada del domingo, en Cali, causó luto y asombro entre sus familiares y compañeros de estudio.



En principio se reportó que la joven estudiante de medicina cayó desde el quinto piso de un edificio y murió antes de que pudiera ser trasladada a un centro asistencial. Pero en las últimas horas han trascendido solicitudes de allegados para que se determine con claridad las circunstancias del caso.

Hasta ahora se sabe que a las 4:07 de la mañana del domingo la estación de Policía del barrio El Caney de Cali fue alertada sobre una situación dentro de uno de los apartamentos de un edificio de la carrera 85D con calle 48. En ese reporte se habría hablado de una discusión en el inmueble.



Al llegar, la patrulla del cuadrante halló a una mujer en el suelo del patio del primer piso del edificio. Ya no presentaba signos vitales. Fue identificada como Valentina Castro Rojas, de 23 años.

Ella se encontraría en el lugar con un joven, que según algunas versiones, sería su novio. Unos reportes hablan de una caída desde el quinto piso del edificio, y otros, del tercer piso.



El capitán César Polanco, comandante de la estación de Policía del sector, dijo que se iniciaron las diligencias preliminares asumidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para la recolección de información.



En esas diligencias preliminares no se presentaron detenciones.

La Fundación Universitaria San Martín expresa su profunda tristeza por el fallecimiento de nuestra querida estudiante de la Facultad de Medicina de la Sede Cali, Valentina Castro Rojas. pic.twitter.com/nu5ceoPp33 — USanMartinOficial (@USanMartinCO) 20 de agosto de 2018

Las autoridades no descartaron que haya sido una acción voluntaria; sin embargo, se busca determinar los detalles. Mientras que por redes allegados y compañeros de la universitaria pidieron que se aclare que fue lo que ocurrió.



De acuerdo con unos allegados, la joven había conversado una hora antes con la mamá, que le recordó que el domingo tenían un paseo familiar. En esos momentos quien la acompañaba le cogió el celular y presuntamente dijo que ella estaba pasada de copas.



No hubo más contactos. Las autoridades recibieron testimonios que indicarían que se presentó un altercado e incluso que un vecino subió y, al tocar en el apartamento, un joven le dijo que no pasaba nada. Pero luego vino un fuerte impacto por la caída de la estudiante.



Yolanda Rojas le envió un mensaje a su hija: "Mi niña hermosa, fue corto el tiempo que me acompañaste y le doy gracias a Dios por ese tiempo. Seguirás siendo siempre mi niña hermosa. Te amo y te amaré".

Lamentamos fallecimiento nuestra estudiante medicina último año VALENTINA CASTRO la madrugada de hoy, en hechos confusos que AMERICAN investigación de un nuevo feminicidio. Que Dios guarde su alma y cubra de consuelo y paz a su familia. Solidaridad a todos sus compañeros amigos — Juan de Dios V (@JuandeDiosV2) 20 de agosto de 2018

Mayra Vieira Cano apuntó en redes: "Expreso mi más profundo sentimiento de tristeza por el fallecimiento de nuestra querida estudiante Valentina Castro Rojas de @USanMartinCO, perder a Valentina es descorazonador y un daño irreparable a nuestra comunidad. Valentina estará siempre en nuestros recuerdos!".



