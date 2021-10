Silencio rodea crimen de la mujer que más quería a Ansermanuevo

El asesinato de la joven, de 26 años, que había denunciado en agosto abuso de autoridad y había tenido un lío de tránsito, tiene asombrados a sectores ciudadanos de ese municipio del norte del Valle del Cauca.



Pero hay más de un silencio sobre de dónde provinieron sus atacantes.



Este domingo 17 de octubre, a las 5:00 pm, hay una convocatoria a "unir sus corazones en un solo latir y pidamos juntos justicia divina".



Era casi la medianoche del viernes 8 de octubre cuando sonaron disparos en el sector conocido como Potrero de Gonzaga, calle Novena con carrera Sexta de Ansermanuevo, en la salida al vecino municipio de El Águila.



Una versión indica que Winny Geraldine Luisa Forero Gómez estaba en su vivienda y un hombre armado aprovechó que la puerta estaba abierta para dispararle en la sala. Otros comentarios indicarían que ella cayó en área pública del sector y murió en el acto.

Winny Geraldine Luisa Forero Gómez, asesinada en Ansermanuevo. Foto: Archivo particular

Era una joven entusiasta que promovía el turismo a su ciudad y practicaba el deporte. Pertenecía a la comunidad Lgbti.



Sus allegados, algunos de los cuales residen fuera del país, quedaron asombrados y dolidos ante el crimen.



La familia debió pedir ayuda para poder acompañarla en su despedida.



Las autoridades locales y del Valle han guardado silencio sobre el asesinato, pero este domingo 17 de octubre se realizará un acto público en memoria de la joven



Ella tenía tres nombres en su cédula porque en el Registro de la Notaría a Winny Geraldine le agregaron el de Luisa, en homenaje a su abuela.



"Yo quisiera que alguien me diga que es mentira, nunca habíamos tenido que despedir a ningún familiar y mira un alma mala se nos llevó a morocha, con 26 añitos y mil sueños por delante!!", escribe su hermano.

No es claro el origen de los autores del asesinato. Solo en redes se recuerda que la promotora de Ansermanuevo contó dos incidentes: uno, a la 1:30 de la tarde del 9 de agosto sobre un altercado con otra mujer, que con su carro le habría arrollado su motocicleta.



Winny Geraldine Luisa Forero fue denunciada por un acto contra la convivencia. "Esa señora se le adelantó y denunció primero", dice en redes.



El segundo incidente, según contó Forero, fue al momento de llegar a la Estación de Policía de Ansermanuevo, uno de los patrulleros "me entra utilizando la fuerza bruta donde fui víctima de maltrato físico, acoso sexual. Me dañaron las gafas que tenía porque, según eso, también era ciega y mis gafas eran de 5 mil".



"Me grabaron con un iPhone y me decían que mi celular no valía nada a comparación de ese. Me preguntaron que si sabía cómo era que morían 'Los Sapos' y me estaban asfixiando, me dijeron que sabían dónde yo vivía y quién era mi familia, que yo no era nadie a comparación de ellos", agregó.

En redes sociales, Winny Geraldine Luisa Forero Gómez había escrito: "Yo no soy una delincuente ni ladrona, ni estafadora ni mucho menos... soy un ser humano de diálogo, sensible, transparente, con principios, educación y demasiado vulnerable de los Atropellos que han cometido ustedes mismos para conmigo".



Ella se declaraba "orgullosamente nacida y formada en #Ansermanuevo, donde de manera #independiente de la alcaldía y de entidades privadas o gubernamentales he ido promoviendo el Turismo, la Cultura, el Deporte, la Recreación, el Comercio y el Emprendimiento".

Contaba que fue formada por "mí madrecita querida, madre soltera y por aquellas personas que en nuestra difícil Infancia nos colaboraron de corazón. Mí primaria fue en Marco Fidel Suárez y la Pío XXII, egresada con honores del Colegio Santa Ana de los Caballeros; de igual manera, tecnóloga en Administración de Empresas del Sena. Vicepresidente de la Corporación Caleidoscopio, hincha desde niña de mí hermoso País y del América".

En un mensaje, un grupo ciudadano escribe: "En medio de todos los altibajos de la vida, la historia ansermense queda con las huellas tuyas marcada por las calles de un pueblo que nombraste con orgullo cuando entraste en tu juventud el grupo de Promotores Cultura Turismo (...) El Señor de paz a tu alma y fortaleza a tu amada familia".



"Increíble noticia. Un gran ser humano. Tu sencillez, un ejemplo de lucha, humildad y carisma se queda en nuestro corazón. Sé que estarás en un mejor lugar, princesa de Dios", le escribe una amiga.

