Sin contar la red de salud, las instituciones educativas, las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y el Concejo, entre enero y junio de este año, la Alcaldía de Cali, a través de sus diferentes Secretarías, realizó 11.600 contratos, por un valor cercano a los 952 mil millones de pesos.

Del total de recursos contratados, el 56 por ciento fue contratación directa y regímenes especiales como son los convenios y los contratos interadministrativos, y el 35 por ciento fueron 17 procesos de licitación abiertos y adjudicados.



Estos datos son de ‘Mi Cali Contrata Bien’, una iniciativa ciudadana que hace seguimiento a la contratación que hace publica las entidades estatales en la capital del Valle del Cauca a través de la plataforma Secop, con el fin de establecer tendencias, patrones o concentraciones que puedan generar alertas.

María Isabel Alvarado, vocera de Mi Cali contrata bien.



María Isabel Alvarado, vocera de Mi Cali Contrata Bien, aclaró que esas “banderas rojas” que levanta la iniciativa, “no necesariamente están determinando un acto de corrupción, pero sí es cuando requieren de un análisis particular para superarlo de la mejor manera”. Esto quiere decir, para que no se sigan presentando esas tendencias, patrones y concentraciones.



Sin embargo, Alvarado destacó que el 99 por ciento de los contratos analizados fueron encontrados por 'Mi Cali contrata bien' en la plataforma Secop 2.

Pocos proponentes

Con respecto a las 17 licitaciones, ‘Mi Cali Contrata Bien’, encontró una baja participación de oferentes. El 40 por ciento de esos procesos tuvo 1 ó 2 oferentes, y el 18 por ciento solo tuvo un oferente. Además, el 55 por ciento de los recursos adjudicados se entregó a un único oferente o a un único oferente habilitado; es decir, no hubo competencia entre oferentes.



“El mercado de compras públicas ayuda a reactivar la economía y hacer una movilización importante de bienes y servicios, en la medida en que los procesos no tengan pluralidad de oferentes, las garantías de que ese bien o servicios sea de la mejor calidad y con un buen precio se pierden”, explicó Alvarado.



En aras de que esta situación mejore, Alvarado comentó que la invitación a la Alcaldía es a que se "revise cuáles pueden estar siendo las condiciones u obstáculos que no están llevando a las empresas a querer participar de este mercado de compras públicas".



La secretaria de Vivienda Social y Hábitat de la Alcaldía de Cali, Martha Liliana Hernández, se refirió al esquema de contratación que realiza esta entidad estatal. “Tenemos un estatuto de contratación y una entidad que rige los procesos de contratación, Colombia Compra Eficiente. Utilizamos la versión 3 del pliego tipo para los proyectos de Bulevar de Oriente y el proyecto integral a Cristo Rey. Además, hicimos un estudio de mercado para establecer los indicadores financieros que se debían utilizar”.

La Secretaria de Vivienda y Hábitat precisó que como los contratos celebrados en esos dos proyectos se financian con recursos del empréstito realizado por la Alcaldía de Cali por cerca de 650.000 millones de pesos, a los contratistas no se les puede girar anticipos. Los pagos se realizarán posteriormente a la entrega de las obras y después del visto bueno de las interventorías.

