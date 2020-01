En Jamundí piden plan contra cultivos ilícitos, tras masacre

Mientras hay más de 200 militares recorriendo la zona montañosa del área rural de Jamundí, luego de un presunto enfrentamiento entre grupos armados organizados residuales (GAOR) en la noche del jueves de esta semana que dejaron cinco personas muertas, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el alcalde de esta localidad, Andrés Felipe Ramírez, acordaron impulsar un llamado al Gobierno Nacional para buscar y articular verdaderas salidas a los cultivos ilícitos en esta región.

Este hecho, según el mandatario de esta población en el sur del Valle del Cauca, en Jamundí hay unas 1.000 hectáreas de estos cultivos, además de que este territorio, que colinda con el norte del Cauca, se ha venido convirtiendo en la última década en un corredor de muerte, armas y drogas.

Este sábado se programó un consejo de seguridad para tomar nuevas medidas.



Las autoridades investigan si detrás de este quíntuple asesinato, todos ellos hombres y algunos, afrodescendientes y con señales de tortura, habría un ajuste de cuentas en una disputa territorial,

Los cuerpos de las cinco víctimas de la masacre fueron sacados a lomo de caballos por la Fuerza Pública. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

El alcalde de Jamundí señaló que en este caso, comenzando este 2020, estarían implicados miembros de la disidencia de las Farc ‘Jaime Martínez’ ´con Jhoany Noscué o ‘Mayimbú’ como su cabecilla y otras fuerzas del narcotráfico.



En los últimos dos años, las autoridades han señalado, también, la presencia y disputa que hacen los llamados ‘Pelusos’, en alianza con el Epl en el área montañosa de Jamundí. Es así que a una represalia por parte de los ‘Pelusos' se atribuyó los cuatro asesinatos de tres hermanos y un primo, el 11 de enero del año pasado en zona rural del municipio. Nueve meses después volvió la conmoción por el asesinato de cuatro personas más con tiros de gracia, tres hombres y una mujer, quien era de Puerto Asís (Putumayo).



Este hecho se registró en el 18 de octubre de 2019 en zona de Guachinte y se atribuyó a enfrentamientos entre GAOR. Pero responsabilizaron a la disidencia ‘Jaime Martínez’, como en el caso de la presunta disputa del jueves pasado.



Las autoridades había ofrecido hasta 50 millones de pesos por los autores de la masacre de octubre.



El grupo 'Jaime Martínez' delinque en la zona rural de Jamundí y en parte del nororiente del Cauca. En el Ejército y en la Policía señalaron que ‘Mayimbú’ y otros miembros del grupos tienen su centro de operaciones en zona del Naya, entre Valle y Cauca, en inmediaciones del municipio caucano de Suárez.



El alcalde Ramírez reiteró que las cinco víctimas de esta semana fueron asesinadas a eso de las 11 de la noche del jueves, en zona del corregimiento La Meseta, cerca de Guachinte. Añadió que no eran residentes ni habrían sido oriundas de Jamundí. En el sitio quedaron dos carros incinerados, de placas BHT568 y CWR004.



Un tercer vehículo no fue quemado, pero sífue destruido, el cual corresponde a la placa KLY474.



“Tenemos que hacer mejor presencia interinstitucional y mejorar la seguridad”, dijo el Alcalde, al manifestar que dentro este plan no solo se trata de reforzar la Fuerza Pública, sino de trabajar en proyectos que optimicen la movilidad a través de las vías terciarias, así como obras de inversión social, en salud y educación.



El alcalde de Jamundí manifestó que el problema debe tener soluciones concretas con el Gobierno Nacional, como también lo recalcó la gobernadora del departamento, pues la guerra por los cultivos ilícitos en el norte del Cauca tiene a Jamundí como uno de los puntos estratégicos.



La Gobernadora dijo que en todo el departamento se pretende mejorar las condiciones de las Fuerzas Militares para combatir estos grupos. Anunció la llegada de 2.200 hombres de la Fuerza Pública al Valle.



En 2014, la Policía y la Fiscalía indagaron una posible vendetta del narcotráfico por los asesinatos de ocho personas en una finca en la zona La María, entre el sur de Cali y el norte de Jamundí. Tenían tiros de gracia y estaban amarrados. Hubo tres capturados por este múltiple asesinato.



