Trabajadores de almacenes La 14 piden mayor atención a la crisis

La Superintendencia de Sociedades anunció el pasado 17 de septiembre la liquidación de Almacenes La 14, compañía fundada el siglo pasado en Cali.



Desde ese entonces la situación de los empleados de la empresa que surtía de múltiples productos y servicios a varias ciudades del país, se volvió más crítica.



(Le puede interesar: Empleados de Almacenes La 14 protestan por la falta de pagos)

De manera reciente, a través de un video grabado el 21 de octubre, el senador Alexander López en compañía de algunos trabajadores de la cadena de almacenes, dice que ha recibido “una información absolutamente grave y crítica frente a lo que han venido haciendo históricamente contra los trabajadores de esta empresa”.



“Hemos oficiado ya a la Superintendencia de Sociedades para que nos entregue toda la información de este proceso liquidatario. Aquí históricamente se violentaron derechos constitucionales y legales de las trabajadoras y los trabajadores”, comentó el senador López.



También anunció que solicitó a organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para que “recoja los testimonios de lo que ha pasado en realidad con estos trabajadores y trabajadoras por más de 40 años”.



(En contexto: La 14: cómo quedó en quiebra este emblemático negocio del Valle)



Es por eso que considera “urgente”, que no solamente el Estado colombiano a través del Ministerio del Trabajo, también la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que “se inicien o convoquen una mesa de diálogo con los trabajadores para buscar una solución que garantice no solo la protección integral de los trabajadores, sino que ellos y ellas tengan un trato justo y debido como tiene que ser”.



El senador también mencionó algunos casos sobre las dificultades que han pasado los empleados tras dialogar con algunos de ellos.



(También lea: ¿Qué lecciones deja el cierre de la querida La 14?)



“Conocí una trabajadora que después de 33 años le dan 400 mil pesos para que siga haciendo su vida hasta que logre una pensión. Como éste son cientos de casos de explotación y humillación. Conocí también el caso de un trabajador de 41 años de servicio que se fue con 700 mil pesos aquí hay un verdadero crimen que se está cometiendo contra varias familias que no lo vamos a aceptar”, dijo el Senador.



Y finalizó que van a acompañar este proceso con los trabajadores de la compañía.



CALI

