Lo que se sabe del confuso asesinato de joven campesino en el Cauca

El cuerpo de Flówer Jair Trompeta Paví, el joven que fue asesinado en confusos hechos en Corinto, municipio del norte del Cauca, fue llevado a Popayán para su respectiva necropsia.

Deivin Hurtado, defensor de derechos humanos y activista de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), explicó que el joven habría sido retenido por uniformados en la mañana del lunes, en la vereda La Laguna.



Ese día se registraron combates entre el Ejército y un presunto grupo armado ilegal en la zona.



El cuerpo del campesino fue hallado con señales de tortura.Tenía sus manos con señales de que se las habrían metido en una máquina despulpadora.

“Minutos después de que ocurrió el hecho, fue encontrado por la comunidad, que evitó que fuera presentado como un muerto en combates con el Ejército”, narró Hurtado.



Así mismo señaló que la víctima no era subversiva y que era integrante de una asociación de trabajadores campesinos.



“Esta persona no tenía uniformes ni armas en el momento del homicidio y nunca hubo confrontación”, agregó el activista.



Ante esto, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, pidió una investigación, porque se presume que Trompeta Paví habría muerto, en medio de una operación militar.



“La denuncia ya fue formulada en la Fiscalía General de la Nación, el primero en responder fue la Policía Judicial cuando el hecho ocurrió. La Tercera División me entrega a mí un reporte, pero mientras yo no tenga un cotejo con la Fiscalía, no se dará a conocer. Eso se podrá hacer una vez se realice la necropsia correspondiente”, señaló Botero.



El senador Roy Barreras exigió a la Fiscalía una investigación exhaustiva sobre el caso.



”Esperamos que información no sea manipulada como en el caso de Dimas Torres ni nos informen que fue ‘un accidente’”, expresó el congresista.



Allegados de Trompeta Pavi insistieron en que era integrante de la Asociación de Trabajadores Proconstitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto (ASTRAZONACAL), organización filial de la Fensuagro-CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica de Cauca.



En la Tercera División del Ejército anunciaron que el caso está siendo investigado para determinar realmente lo sucedido.



POPAYÁN